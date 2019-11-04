04.11.2019 08:52

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 644 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 622 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 811 megavatsaat ile 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 644 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 190 bin megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 127 bin 552 megavatsaat ile linyit ve 111 bin 623 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA