02.11.2019 10:06

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 776 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 776 bin 669 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 135 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 478 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 776 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 776 bin 669 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 205 bin 371 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 156 bin 5 megavatsaat ile doğal gaz ve 124 bin 538 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 8 bin 371 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 635 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA