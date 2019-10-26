26.10.2019 09:40

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 760 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 877 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 243 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 525 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 760 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 877 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 167 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 167 bin 332 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 126 bin 849 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 7 bin 952 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 510 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA