21.10.2019 09:12

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 642 bin 738 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 639 bin 793 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 543 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 236 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 642 bin 738 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 639 bin 793 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 204 bin 328 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 134 bin 534 megavatsaat ile linyit santralleri ve 115 bin 721 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 9 bin 240 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 295 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA