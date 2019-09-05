05.09.2019 08:56

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 897 bin 606 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 898 bin 654 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 123 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 661 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 897 bin 606 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 898 bin 654 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 207 bin 436,5 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 205 bin 546,2 megavatsaat ile doğal gaz ve 171 bin 693,9 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 2 bin 928 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 976 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Kaynak: AA