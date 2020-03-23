Günlük elektrik tüketiminde yılın en düşük seviyesi görüldü Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisiyle dün günlük bazda elektrik tüketiminde 658 bin 35 megavatsaatle yılın en düşük seviyesi görüldü.

Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisiyle dün günlük bazda elektrik tüketiminde 658 bin 35 megavatsaatle yılın en düşük seviyesi görüldü. Kaynak: Dunya.com