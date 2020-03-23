Günlük elektrik tüketiminde yılın en düşük seviyesi görüldü
Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisiyle dün günlük bazda elektrik tüketiminde 658 bin 35 megavatsaatle yılın en düşük seviyesi görüldü.
23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisiyle dün günlük bazda elektrik tüketiminde 658 bin 35 megavatsaatle yılın en düşük seviyesi görüldü.
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Kaynak: Dunya.com