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Günlük ciro takibiyle alışveriş oranlarını artırdı

Oyun ve eğlence perakendesiyle AVM sektöründe farklılaşan İsfanbul AVM, perakende sektöründe başlattığı Perakende Performans Yönetimi ile AVM içindeki tüm mağazaların günlük ciro oranlarını takip edebiliyor.

07.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:19
Günlük ciro takibiyle alışveriş oranlarını artırdı

Oyun ve eğlence perakendesiyle AVM sektöründe farklılaşan İsfanbul AVM, perakende sektöründe başlattığı Perakende Performans Yönetimi ile AVM içindeki tüm mağazaların günlük ciro oranlarını takip edebiliyor.

Kaynak: Dunya.com

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