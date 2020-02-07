Günlük ciro takibiyle alışveriş oranlarını artırdı
Oyun ve eğlence perakendesiyle AVM sektöründe farklılaşan İsfanbul AVM, perakende sektöründe başlattığı Perakende Performans Yönetimi ile AVM içindeki tüm mağazaların günlük ciro oranlarını takip edebiliyor.
07.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:19
Oyun ve eğlence perakendesiyle AVM sektöründe farklılaşan İsfanbul AVM, perakende sektöründe başlattığı Perakende Performans Yönetimi ile AVM içindeki tüm mağazaların günlük ciro oranlarını takip edebiliyor.
Kaynak: Dunya.com