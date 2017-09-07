Günlük Burç Yorumu 8 Eylül 2017 Cuma, Astroloji, Burçlar

Yeni Dönem ONLİNE ASTROLOJİ derslerimiz başlıyor!... Derslerimiz Batı astrolojisinin temel bilgileri yanı sıra insan ruhunu tüm gelişimleri ile inceleyen karma astrolojisinin gizemli bilgilerini de içermektedir. Astroloji bilgisi sadece astrologlar için gerekli değildir… Yaşamı sorgulayan ve farkındalığını arttırmak isteyen herkesin yolu bir gün astrolojiyle kesişmelidir. Derslerde katılımcıların horoskopları üzerinde daha fazla çalışacağımız için kendinizi tanıma ve potansiyellerinizi keşfetme adına çok yararlı olacağına inanıyorum. Emin olabilirsiniz ki bu sizi en hızlı geliştiren ve ilerleten kadim bilgidir…



Temel Seviye sınıfında derslerimiz Ekim'in ilk haftası başlayacak ve dersler hafta içi akşam yapılacaktır. Ders süresi haftada bir gün 2.5 saat, toplam ayda 10 saattir. Ders ücreti (aylık 350 tl.) dir.



Temel seviye programını tamamlayanlar 36 hafta sürecek İleri seviye astroloji derslerine katılabilecek. Ders programını tamamlayanlar katılım sertifikası almaya hak kazanabilecek.



Katılmak isteyenlerin doğum bilgileri ile birlikte en geç 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruları bilincakademisi@gmail.com yazarak yapabilirsiniz…



Astrolog Demet Baltacı ile Astroloji ve Regresyon http://www.Astrofoni.com