Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 9 Ağustos 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 9 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
09.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 09.08.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 9 Ağustos Pazar günlük burç yorumları, 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Yıldızlar yüzünüze gülüyor. Neye el atsanız başarıyorsunuz ve sorunlar sanki kendiliğinden çözülüyor. Bu dönemde çok fazla yeniliğe kalkışmayın; bunun yerine günlük hayatın içinde sizi meşgul eden ve ayak bağı olan ufak tefek şeylere kapınızı kapatın. Haddinden uzun bir süredir omuzlarınızda taşıdığınız tüm yüklerden kurtulun. Yarım kalan projelerinizi tamamlayın, içinizden artık bir bağlılık hissetmediğiniz sorumlulukları bırakın. Her şeyin bu kadar iyi gitmeyebileceği günler için, kendinize nefes alabileceğiniz bir alan yaratın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz. Tanıdığınız kişiler gelip sırlarını veya gizli fikirlerini sizinle paylaşırlarsa şaşırmayın. Kibirli davranmayın – farklı projelere gerçekten de katılın, bunlar kendi planlarınız için de esin kaynağı olabilir. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Şimdi eski ve yerleşik yöntemlerinizi değiştirebilirseniz, ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu kariyerinizde başarılı olmanıza yardımcı olacak. Ayrıca yeni yaklaşımlara açık olan meslektaşlarınızdan beklenmedik bir destek de görebilirsiniz. Doğal davranırsanız, özel hayatınızda yepyeni ilişkiler için olasılıkların kapısını açabilirsiniz. Hem kendinizi hem çevrenizdekileri şaşırtın! Bu durum sağlığınız için de geçerli. Yeni ve sıradışı bir spor deneyin. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Özgüveniniz tam ve kendinizi sakin hissediyorsunuz. Hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda işler yolunda gidiyor. Bu durum çevrenizdekilere de yansıyor, çünkü partneriniz ve ailenizle yakın ve dengeli bir ilişki içindesiniz. İçinizdeki dinginliği devam ettirmeye ve bu dönemi daha zor günlere hazırlanmak için kullanmaya çalışın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Kaygısız olmak, çevrenizdekilerle uyum içinde ve hisleriniz nedeniyle kendinizi kutlamak üzere doğru ruh halinde olmak için iyi nedenleriniz var. İster iş arkadaşlarıyla isterse ailenizle tüm karşılaşmalarınız son derece ödüllendirici geçecek. Fazla heyecanlanmayın, ama bu günü bir armağan olarak kabul edin ve kadirşinaslığınızı, çevrenizdekilerin nezaketine aynen cevap vererek sergileyin. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün kendinizi biraz keyifsiz ve halsiz hissederseniz şaşırmayın. Vücudunuzu zorlamayıp dinlenmeye bakın. Kendinizi daha mutlu ve rahat hissedeceğiniz zamanlar da gelecek. Hırsınızı karşınıza çıkabilecek kamu görevlilerinden veya amirlerinizden çıkarmaya da çalışmayın, çatışmalara girmek için iyi bir zamanda değilsiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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