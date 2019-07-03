Günlük burç yorumları 4 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 4 Temmuz 2019 Perşembe günlük burç yorumları, 1-7 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Son dönemde vaktinizi sürekli hayaller kurmakla geçirdiyseniz, silkinip uyanmanızın ve bu projelere gerçekten başlamanızın zamanı geldi. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün herkesle iyi anlaşıyorsunuz, sizinle ilgileniyorlar ve siz de karşılığında onlara yardım ve destek vermeye hazırsınız. Alma ve verme arasındaki hoş dengeye ulaşılmış ve herkes hedeflerine varmaya çok daha yakın. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün başkalarına açık davranmak isteyeceğiniz bir ruh hali içinde değilsiniz. Belki de yakın geçmişte bazı başarısızlıkları kabul etmek zorunda kaldınız ve bu da çevrenizdekilere olan güveninizi sarstı. Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Balık burcu devamı için tıklayın...