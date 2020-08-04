Günlük burç yorumları 4 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 4 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 4 Ağustos 2020 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 4 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
04.08.2020 07:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:09

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 4 Ağustos Salı günlük burç yorumları, 3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Şu anda neye elinizi atsanız başarıyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş çevrenizin enerjinize ve becerikliliğinize duyduğu hayranlık ve takdir, kendinize duyduğunuz güveni olağanüstü seviyelere taşıyacak. Havalara girmeyin ve bu kıymetli hediyeyi siz de çevrenizdekilere eşit derecede dağıtmaya özen gösterin. İşler yine ters gitmeye başladığında bu desteğin ne kadar değerli olduğunu siz de anlayacaksınız. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün yeni fikirlerle karşı karşıya geleceksiniz. Beraberinde getireceği riski alma cesaretini de gösterirseniz, etkili olacaksınız. Başarılı olursanız meslektaşlarınızdan gelecek desteğe güvenebilirsiniz. İlişkinizde açık davranmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek sıradışı fikirler, yeni yollar açarak sizin yepyeni bir yönünüzü ortaya çıkabilir. Ancak alçakgönüllülüğünüzden taviz vermemeye özen gösterin, risk almakla kibirli olmak arasında ince bir çizgi vardır. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız. Bu sayede bugün özellikle verimli çalışabilecek ve hedeflerinize nihayet yaklaşmanızı sağlayacak büyük adımlar atabileceksiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz. İlişkilerinizi güçlendirmek için, hoşlandığınız insanlara bunu belli edin. Hayatınızın aşkıyla karşılaşma ihtimaliniz de var, bu yüzden gözlerinizi dört açın! Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Sakinliğiniz ve güveniniz, size doğal bir güç kaynağı sağlıyor. Enerji dolusunuz, hatta olumsuz olaylar bile sizin için pek sorun teşkil etmiyor. Kendinizi şüphelerin olmadığı bir hayata çekmişsiniz. Kendinizi özel bir şey için hazırlayın, çünkü etrafınızdakiler doğallığınızdan büyülenecek. Yeni projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, fazlasıyla destek göreceksiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün aşırı bir cesaret ile cesaretsizlik arasında gidip geliyorsunuz. Geçmişinizi gözünüzün önüne getirirseniz, şu anda size çok zor gelen ve gözünüzü korkutan şeylerin yakında hiçbir öneminin kalmayacağını göreceksiniz. Böylece hem kendinizle hem çevrenizle daha barışık bir şekilde hareket edebilecek ve çevrenizden çok daha az tepki ve direnişle karşılaşabileceksiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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