Günlük burç yorumları 31 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 31 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 31 Temmuz 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 31 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
31.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 31 Temmuz Cuma günlük burç yorumları, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 TEMMUZ

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Dünün belirsizlikleri dağılmış görünüyor ve artık ilerlemekle meşgulsünüz. Bu enerjiyi yeni projelere başlamak ve önemli kararlar almakta kullanmayı deneyin. Herşey yolunda gittiğinden ve içiniz rahat olduğundan, başarılarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Gereğinden fazla sayıda projeye gömülmeyin, yoksa iç dengeniz tehlikeye girer ve kendi kendinizi yakarsınız. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Özgüveniniz tam ve kendinizi sakin hissediyorsunuz. Hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda işler yolunda gidiyor. Bu durum çevrenizdekilere de yansıyor, çünkü partneriniz ve ailenizle yakın ve dengeli bir ilişki içindesiniz. İçinizdeki dinginliği devam ettirmeye ve bu dönemi daha zor günlere hazırlanmak için kullanmaya çalışın. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Yeni bir başlangıç riskine atılmak için mükemmel bir zaman. Enerjinizi, planlanmış bir projeyi sıfırdan başlatmak için kullanın. Çevrenizdekilere de açılırsanız, ilk adımları atmanızda size yardımcı olacaklar. Yaydığınız pozitif ışık çevrenizdekileri size çekiyor. Yeni kişilerle yeni bağlantılar kurabilir ve diğerlerinin de size destek vereceğinden emin olabilirsiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz? Bu dönem sona ermeden yararlanın. Sağlık açısından kendinizi tümüyle memnun ve rahat hissediyorsunuz. Ruh ve beden dengeniz, çevrenizdekilere olumlu etki etmenize yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarla ortak girişimlere başlamak için en uygun zaman. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle, son bir kez iyice tartın. Takıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra, kararınızı verin. Verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Başarıya duyduğunuz inanılmaz iştahı biraz dengelemeye çalışın. Amaçlarınıza büyük bir enerji ve kuvvetle atılmanız iyi bir şey olsa da, durumunuza bir bütün olarak bakmasını bilin. Akıllı insan, oyunu kazanmak için bazı taşlarını feda etmesini bilir. Siz de arada bir kendinizi geri çekin ve mola verin ki, vücudunuz daha sonraki işleriniz için yeterince güç depolayabilsin. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız, yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak. Hedefinizi ulaşmanız biraz daha uzun sürebilir, ama bunu yaparken çok daha değerli deneyimler kazanacaksınız. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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