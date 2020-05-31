Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 31 Mayıs 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mayıs haftalık, aylık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
31.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 31 Mayıs Pazar günlük burç yorumları, 25 - 31 Mayıs haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MAYIS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çevrenizdeki insanları motive edebilirsiniz. Ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmeyin, çünkü hedefleriniz bugün her zamankinden daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Enerjiniz bulaşıcı ve başkalarının da dikkatini çekeceksiniz. Fikirlerinizi coşkuyla kutlayıp eğlenmemeniz için hiçbir sebep yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Şu anda kendinizi formda hissetseniz de, hayatın zevklerine fazla kapılırsanız sağlığınız zarar görebilir. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Önceden denenmiş yöntemlere güvenmek ne kadar cazip gelse de, bu tür bir yaklaşım insanı zamanla paslandırabilir. Başarıyla ulaşmak için yeni yaklaşımlar keşfetmeye çalışın. Çevrenizdekiler olumlu tepki verecek ve hatta yeni bir başlangıç olasılığı varsa size yardım teklifinde bulunacaklar. Bu yardımı tevazuyla kabul edin, çünkü başkalarının tecrübelerinden öğrenebileceğiniz çok şey var. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Özel hayatınızda samimi ve sıcak davranışlarınız birçok avantaj sağlayacak. Çevrenizdekiler bundan büyük mutluluk duyarak size sevgi dolu davranışlarda bulunacak. Siz de onlara duyduğunuz sevgiyi gösterebilirsiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız, sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Şimdi en uygun zaman. Projenizin başarılı olması için ne gerekiyorsa, hepsini temin edin ve hedefinize odaklanın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bir şey yolunda gitmezse hemen suçu kendinizde aramayın. Belki de sadece dış koşullar müsait değildir. Kendinize iyi davranın, her şeyi oluruna bırakın. Böyle yaptığınızda, bazen önünüzde öyle yollar açılır ki yepyeni olanaklarla karşılaşırsınız. İşte o zaman enerjinizi vargücünüzle harcayabilirsiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin, bilakis önünüzdeki hedeflere odaklanın. Ulaşmanız biraz daha uzun sürse bile, azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz. Kendinizi, verdiğiniz bir kararın iyi sonucunu görebilecek kadar aklı başında hissedeceksiniz. Artık sorunlara farklı perspektiflerden bakabilecek ve tüm açılardan kabul görecek bir uzlaşma noktası bulabileceksiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin! Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İlgili Haberler

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı Haber
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Özkan Uğur Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 01:00:31. #1.14#
title