Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
30.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 30 Ağustos Pazar günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Fiziksel ve zihinsel açıdan kendinizi zinde ve tamamen huzurlu hissediyorsunuz. Yaptığınız işten keyif alıyorsunuz ve bu deneyimleri en yakınınızdaki kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. Bu, etrafınızdakiler için oldukça cazip ve cesaret verici; eski ve yeni ilişkileri eşit derecede güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca size, kendinizden pek emin olmadığınız zamanlarda ihtiyacınız olan desteği de sunacak. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Bu şekilde devam ederseniz çevrenizde itici güç olarak tanınacaksınız. Ailenizi de ihmal etmeyin; şimdi ihtilafları çözmenin tam zamanı. Çözüme giden yolu açmak sizin için kolay olacak. Aile bağlantılarınız sağlığınız açısından da faydalı olabilir, çünkü kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ailenin verdiği güven ve geleneksel tedaviler hem çok işe yarayacak, hem hoşunuza gidecektir. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Yeni keşfettiğiniz heyecanlı mizacınızı, eskiden sadece çekingenlikle dışa vurabiliyordunuz. Bundan böyle geçmişi bırakıp geleceğe bakın. Sizi geride tutan ne varsa, hepsinden kurtulmaktan korkmayın. Şu andaki müthiş canlılığınız ve enerjinizle başkalarını bile motive edebilir ve herkese örnek olabilirsiniz. Planlarınızı tamamlamaya kesin kararlısınız. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek. Özgüveniniz ve yaşam tutkunuzdan etkilenerek, hem iş hem özel hayatınızdan arkadaşlarınız size gelerek sırlarını açabilir ve önemli konular hakkında tavsiyenizi isteyebilirler. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Genel bir denge ve istikrar dönemindesiniz. Zihin açıklığınız ve vücut zindeliğinizle işlerinizi rahatlıkla halledebileceksiniz. Ayrıca canlı ve hareketli bir günün de tadını çıkarabileceksiniz. Ancak her şeyin hep böyle sorunsuz devam edeceği hayaline kapılmayın. Başarılarınızı şimdiden sağlama alın ki ileride sıkıntı çekmeyesiniz. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Hedef ve isteklerinize giden yolda ilerlemek için pek uygun bir dönemde değilsiniz. Her zamankinden daha fazla geri adım atacaksınız, ileri adım ise pek olmayacak. Sabırlı olun, güzel zamanlar gelecek. Bu fırsattan yararlanarak, hatalarınızdan ders çıkarın ve aynı hatayı bir daha tekrar etmemeye çalışın. Olur da hayat yine size karşı gelirse, kaderinizi zorlayamayacağınızı unutmayın. Her işte bir hayır vardır, belki de böylesi sizin için daha iyi olacak. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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