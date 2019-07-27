Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 28 Temmuz 2019 Pazar günlük burç yorumları, 22 - 28 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 TEMMUZ 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Kaygısız olmak, çevrenizdekilerle uyum içinde ve hisleriniz nedeniyle kendinizi kutlamak üzere doğru ruh halinde olmak için iyi nedenleriniz var. İster iş arkadaşlarıyla isterse ailenizle tüm karşılaşmalarınız son derece ödüllendirici geçecek. Koç burcu devamı için tıklayın...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Boğa burcu devamı için tıklayın...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak. İkizler burcu devamı için tıklayın...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Yengeç burcu devamı için tıklayın...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Alışık olduğunuz sorun çözme yönteminizi bir tarafa bırakıp, yeni yaklaşım yolları aramayı deneyin. Hiç denenmemiş bir yol bazen herkesin gittiği yoldan daha etkili olabilir. Aslan burcu devamı için tıklayın...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor.Başak burcu devamı için tıklayın...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz.Terazi burcu devamı için tıklayın...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Akrep burcu devamı için tıklayın...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

İş hayatınızda şu sıralar her şey yolunda. Sevdiğiniz işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz, ancak asıl hedefinizden uzaklaşmayın. Aile içi ilişkiler şu sıralar iyi gidiyor – siz dahil! Yay burcu devamı için tıklayın...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek.Oğlak burcu devamı için tıklayın...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Duygularınızı zapt etmekte zorlanacaksınız. Kontrolsüz bir şekilde su yüzüne çıkabilirler. Ani bir hareketle öfkenizin tetiklenmesine izin vermeyin. Aksi takdirde etrafınızdakileri ve karşılaştığınız herkesi kışkırtacaksınız. Kova burcu devamı için tıklayın...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz.Balık burcu devamı için tıklayın...