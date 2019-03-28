Günlük Burç Yorumları 28 Mart Perşembe (Haftalık Burç Yorumları)

Günlük burç yorumları, 28 Mart Perşembe günü için haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 MART

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz Günlük burç yorumlarının tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları için TIKLAYINIZ

Günlük Koç Burcu Yorumu

Uzun süredir hayal ettiğiniz bir şey yavaş yavaş şekilleniyor ve sizin tarafınızdan gerçeğe dönüştürülmeyi bekliyor. Dönüştürün, çünkü bu tüm hayatınız kalıcı ve olumlu bir şekilde etkilenecek.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

İnsanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün.

Günlük Aslan Burcu Yorumu

İşyerinde üstlendiğiniz her şeyde başarılısınız. Aldığınız önemli kararlar hep doğru çıkıyor. Ancak projeler üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağınız süreyi de mutlaka ayarlamalısınız.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Coşkunuz sizi sandığınız gibi ileri taşımak yerine yavaş yavaş yıpratmaya daha meyilli. Bu dürtüyü baskılamazsanız yol alamazsınız.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Bugün sanki her şey kendiliğinden yerine oturuyor. Çevrenizdekilerin heyecanınızı ve canlılığınızı fark etmemesi mümkün değil. İşyerindeki tüm görevlerinizi başarıyla tamamladınız ve artık yeni projelere rahatça geçebilirsiniz.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun, özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz işyerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın.

Günlük Balık Burcu Yorumu

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 25-31 Mart haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.