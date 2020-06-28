Günlük burç yorumları 28 Haziran 2020 Pazar
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Günlük burç yorumları 28 Haziran 2020 Pazar

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 28 Haziran 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Haziran haftalık, aylık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 28 Haziran 2020 Pazar
28.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 28 Haziran Pazar günlük burç yorumları, , aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 HAZİRAN

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak. Aile içinde eskiden kalan düşmanlıklar varsa, bunları çözmek için son derece uygun bir zamandasınız. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Hayatınızda artık daha fazla ertelemek istemediğiniz bir değişim gerçekleştirmek niyetindesiniz. Kendinize güven ve heyecan dolu yaklaşımınızla planınızı hayata geçirebileceksiniz. Bu dönemdeki enerjiden yararlanarak ilk adımlarınızı atın. Ailenize ve arkadaşlarınıza da planınızdan bahsedin. Arkanızda olacak ve sizi kuvvetle destekleyecekler. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz. Tanıdığınız kişiler gelip sırlarını veya gizli fikirlerini sizinle paylaşırlarsa şaşırmayın. Kibirli davranmayın – farklı projelere gerçekten de katılın, bunlar kendi planlarınız için de esin kaynağı olabilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

İşte başarılısınız - hiç kimse fark etmese veya herhangi bir takdir göstermese bile, başkalarına yardım etmeye ve destek olmaya her an hazır olmanız size fayda sağlayacak. Sevdikleriniz size destek vermek istiyor. Şu anda sahnede kimse olmasa da, gerçek aşkı bulmak için bir gözünüzü açık tutmanız gerekebilir. Tembellik ve isteksizlik zamanı geçti – enerjiniz artık sınır tanımıyor. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Azminiz övgüyü hak ediyor, ancak hayatta sadece başarıdan fazlası olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Israrla çabalıyorsunuz ancak hayatta yenilgilerin de olduğunu kabul etmelisiniz. Hedeflerinize daha rahat ulaşmak için kendinize biraz daha zaman ayırın. Sadece bu şekilde başarınızın tadını çıkarabileceksiniz. Kendinizi biraz da hayatın akışına bırakın; yoksa hayat sizi pas geçecek. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İşyerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Böylesi bir berraklık ve sakinlik durumunu nadiren yaşarsınız. İş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla eski anlaşmazlıklarınızı çözmek istiyorsanız, bu durumun size çok faydası olacak. Hepsinden önemlisi, daha düne kadar asla çözülemeyeceğini düşündüğünüz sorunlar sonunda ortadan kaybolacak. Geçmişin yüklerinden kurtularak olumlu davranışlarınızla desteklendiğinizde, geleceğinizi biçimlendirmek için yeni bir özgürlük alanı bulacaksınız. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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