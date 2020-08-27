Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
27.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:02

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 28 Ağustos Cuma günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun, özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz işyerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer. Özel hayatınızda da taze bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizin tükenmeye başladığını hissediyorsunuz. Günlük kalıpların dışına çıkın ve sıra dışı bir şey yapın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinizi ruhsal ve bedensel açıdan dengede ve rahat hissediyorsunuz. Yükselen enerji düzeyinizle işyerinizde atılım gerçekleştirebilir ve boş vakitlerinizde sizi tatmin edecek etkinliklerde bulunabilirsiniz. Bir-iki gün izin almak veya tatile çıkmak için de uygun bir zamandasınız. Tatilde sakin kafayla, hangi projelerinizin uğraşmaya değmediğini veya yeni projelere başlayıp başlamamayı düşünebilirsiniz. Sağlam kararlar almak için gereken zihin açıklığına sahip olduğunuz ve farklı koşullara uyum sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Yavaş yavaş da olsa kesin bir şekilde, küçük sakin adanızdan sıkılmaya başlıyorsunuz. Hayata geçirilmeyi bekleyen yeni fikirleriniz ve planlarınız var. Bunları daha fazla ertelemeyin. Bavulunuzu toplayıp yeni dünyalara yelken açın. Fikirlerinizi etrafınızdakilerle paylaşırsanız, size destek verecek dinamik bir tayfanız da olacak. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün kendinizi harika hissediyorsunuz. Sağlığınız yerinde, kendinize güveniniz tam. İşyerinde ilerleme kaydettiniz ve yeni fikirlerinizi sonunda uygulayabileceksiniz. Özel hayatınızda işler iyi gitmeye devam ediyor, bu günleri yeni olasılıkları keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için kullanın. Sahip olduğunuz özgüveniniz artıyor ve sonuçta memnuniyet duygunuz devam edecek. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerindeki tüm kararlarınızı iki kez düşünerek vermelisiniz. Düşüncesizce davranışlar sergiliyor, daha sonra pişman oluyorsunuz. Başarıya o kadar odaklanmışsınız ki, amacınıza ulaşmak için başkalarını feda edebilirsiniz. Onun yerine, kendi yönteminizi başkalarına empoze etmeyi bırakın çünkü iş arkadaşlarınız size bir gün bunun bedelini ödetebilirler. Değişken hisleriniz ilişkilerinizde de ağır basıyor. Bu alanda daha dikkatli olmalısınız. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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