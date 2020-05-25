Günlük burç yorumları 26 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 26 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 26 Mayıs 2020 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mayıs haftalık, aylık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 26 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
25.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 26 Mayıs Salı günlük burç yorumları, 25 - 31 Mayıs haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MAYIS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Özgüveniniz tam ve kendinizi sakin hissediyorsunuz. Hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda işler yolunda gidiyor. Bu durum çevrenizdekilere de yansıyor, çünkü partneriniz ve ailenizle yakın ve dengeli bir ilişki içindesiniz. İçinizdeki dinginliği devam ettirmeye ve bu dönemi daha zor günlere hazırlanmak için kullanmaya çalışın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Yeni bir başlangıç riskine atılmak için mükemmel bir zaman. Enerjinizi, planlanmış bir projeyi sıfırdan başlatmak için kullanın. Çevrenizdekilere de açılırsanız, ilk adımları atmanızda size yardımcı olacaklar. Yaydığınız pozitif ışık çevrenizdekileri size çekiyor. Yeni kişilerle yeni bağlantılar kurabilir ve diğerlerinin de size destek vereceğinden emin olabilirsiniz. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz? Bu dönem sona ermeden yararlanın. Sağlık açısından kendinizi tümüyle memnun ve rahat hissediyorsunuz. Ruh ve beden dengeniz, çevrenizdekilere olumlu etki etmenize yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarla ortak girişimlere başlamak için en uygun zaman. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle, son bir kez iyice tartın. Takıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra, kararınızı verin. Verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Başarıya duyduğunuz inanılmaz iştahı biraz dengelemeye çalışın. Amaçlarınıza büyük bir enerji ve kuvvetle atılmanız iyi bir şey olsa da, durumunuza bir bütün olarak bakmasını bilin. Akıllı insan, oyunu kazanmak için bazı taşlarını feda etmesini bilir. Siz de arada bir kendinizi geri çekin ve mola verin ki, vücudunuz daha sonraki işleriniz için yeterince güç depolayabilsin. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Görünürde hiçbir neden yokken işleriniz durmaya başladı. Her ne kadar planlarınızın değişmesinden hoşlanmasanız ve programa sadık kalmak isteseniz de, önünüzdeki engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışmalısınız, yoksa tüm enerjiniz engeli imha etme çabalarıyla ziyan olacak. Hedefinizi ulaşmanız biraz daha uzun sürebilir, ama bunu yaparken çok daha değerli deneyimler kazanacaksınız. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Dünün belirsizlikleri dağılmış görünüyor ve artık ilerlemekle meşgulsünüz. Bu enerjiyi yeni projelere başlamak ve önemli kararlar almakta kullanmayı deneyin. Herşey yolunda gittiğinden ve içiniz rahat olduğundan, başarılarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Gereğinden fazla sayıda projeye gömülmeyin, yoksa iç dengeniz tehlikeye girer ve kendi kendinizi yakarsınız. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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