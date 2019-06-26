Günlük burç yorumları 26 Haziran 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte 26 Haziran 2019 Çarşamba günlük burç yorumları, 24-30 Haziran haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 HAZİRAN 2019

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Devamıiçin tıklayın.

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz.Devamıiçin tıklayın.

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Başka insanların size herhangi bir engel çıkarma ihtimali düşük. Hızla ve kolayca yeni insanlarla tanışacaksınız. Bilinçli davranırsanız, tatmin edici arkadaşlıklar gelişebilir ve uzun süre devam edebilir. Devamı için tıklayın.

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Cesur davranıp, umutlarınızı ve arzularınızı başkalarına anlatın. Alacağınız olumlu tepkiler hayallerinizi gerçeğe dönüştürme şevkinizi artıracak. Hızla yeni destekçileri kendinize çekeceksiniz. Devamıiçin tıklayın.

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Devamı için tıklayın.

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz.Devamı için tıklayın.

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Devamıiçin tıklayın.

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Şu anda neye elinizi atsanız başarıyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş çevrenizin enerjinize ve becerikliliğinize duyduğu hayranlık ve takdir, kendinize duyduğunuz güveni olağanüstü seviyelere taşıyacak. Devamıiçin tıklayın.

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın.Devamıiçin tıklayın.

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün, bir şeylere ulaşma arzusu ile bu konuda sınırlamaların olduğuna ilişkin gerçekleri anlama arasında ikilem yaşıyorsunuz. Devamıiçin tıklayın.

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Devamıiçin tıklayın.

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinde sakinleştirici bir etkiniz olacak. İş arkadaşlarınız sizden tavsiye ve öneriler almak için yanınıza gelecek ve bu, özgüveninizi ve kendinize inancınızı destekleyecek! Her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Devamı için tıklayın.