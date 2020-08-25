Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 25 Ağustos 2020 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
25.08.2020 00:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:20

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 25 Ağustos Salı günlük burç yorumları, 24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni yakaladığınız enerji ve şevkinizle, sizi heyecan verici ve unutulmaz deneyimlere taşıyabilecek farklı fırsatları keşfetmeye başlamanın tam zamanı! Yalnız, birbirinden çok farklı projelere dalıp kendinizi fazla yıpratmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yükümlülüğünüz haline gelmiş bir sürü yarım işlerle karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacak. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Daha amaca yönelik bir diyalog içine girerek, çelişkileri ve yanlış anlamaları çözmeye çalışın. Stres, sağlığınız açısından tehlike oluşturuyor. Etkinliklerle dinlenme arasında bir orta yol bulmaya çalışın. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün işyerinde idari becerilerinizi konuşturmanız gerekecek. İş arkadaşlarınızdan alacağınız fikirleri birleştirerek başarıyı yakalayabilirsiniz. Bunun özgüveniniz üzerinde de olumlu bir etkisi olacak. Arkadaşlarınız ayrıca, farklı kişilikleri bir araya getirebildiğinizden sizin yanınızda kendilerini rahat hissedecekler. Kendinizi formda hissettiğiniz için şimdi başkalarının sağlığıyla ilgilenmeye başlayacaksınız. Ama unutmayın; sizin de sağlıksız alışkanlıklarınız var ve onların da üzerinde çalışmanız gerekecek. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız. Bu sayede bugün özellikle verimli çalışabilecek ve hedeflerinize nihayet yaklaşmanızı sağlayacak büyük adımlar atabileceksiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Kararlısınız ve nihayet uzun süredir içinizden arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmek için gereken cesareti toplayabilirseniz başarı sizin olacak. Bu sayede uzun vadede hayatınızı daha olumlu şekillendirebileceksiniz. En yakınınızdaki kişiler size destek verecek, ama hedefinizden sapmayın ve kararlı olun. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Başka insanların size herhangi bir engel çıkarma ihtimali düşük. Hızla ve kolayca yeni insanlarla tanışacaksınız. Bilinçli davranırsanız, tatmin edici arkadaşlıklar gelişebilir ve uzun süre devam edebilir. Bugün çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Keyfiniz ve iyimserliğiniz sayesinde geleceğe güvenle bakabileceksiniz. Tek yapmanız gereken, günlük hayatın stresini arkanızda bırakmak. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Enerjiniz şu sıralar dışarıya doğru patlama eğiliminde olduğundan, bunun yerine enerjinizi içinize yönlendirmeyi deneyin. Öfke krizlerinden, sözlü saldırılardan veya fiziksel şiddete bile varabilecek kavgalardan mümkün olduğunca kaçının, çünkü bunların size hiçbir faydası olmayacak. Gücünüzü içinize doğru yönlendirmeyi başarabilirseniz, kişisel gelişiminizde ve anlayışınızda ileriye doğru büyük bir adım atabileceksiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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