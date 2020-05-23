Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 24 Mayıs 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 18 - 24 Mayıs haftalık, aylık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
23.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 24 Mayıs Pazar günlük burç yorumları, 18 - 24 Mayıs haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 MAYIS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

İnsanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor. Bu kişilere sadece işinize yarayabilecekleri için değil, insan olarak da değer verdiğinizden emin olun. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Her ne kadar eski yaklaşımınızla her zaman doğru yoldan gitseniz ve iyi bir ilerleme kaydetseniz de, şu an için başarıya giden yolunuz kapalı. Önünüzde çok fazla engel bulunduğundan, durumu tekrar değerlendirmeniz ve yeni olasılıklara bakmanız gerekiyor. Yaklaşımınızı değiştirmeye ve esas göreve odaklanmaya çalışırsanız, hedefinize çok daha yaklaşmış olacaksınız. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün sizin gününüz! İşyerinde sizden bazı yeni sorunları ve planları hesaba katmanız istenecek. Bunlara biraz ilgi gösterirseniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Özel hayatınızda da insanlar size yaklaşacak. Olumlu tepkiler verirseniz yepyeni ve çok zevkli ilişkiler kurabilirsiniz. Coşkunuzu ve heyecanınızı açığa çıkarmaktan sakın kaçınmayın. Bugünü kutlayın! Dans etmeye ne dersiniz? Hareket size iyi gelecek, hem kurtlarınızı da dökebileceksiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün işyerinde idari becerilerinizi konuşturmanız gerekecek. İş arkadaşlarınızdan alacağınız fikirleri birleştirerek başarıyı yakalayabilirsiniz. Bunun özgüveniniz üzerinde de olumlu bir etkisi olacak. Arkadaşlarınız ayrıca, farklı kişilikleri bir araya getirebildiğinizden sizin yanınızda kendilerini rahat hissedecekler. Kendinizi formda hissettiğiniz için şimdi başkalarının sağlığıyla ilgilenmeye başlayacaksınız. Ama unutmayın; sizin de sağlıksız alışkanlıklarınız var ve onların da üzerinde çalışmanız gerekecek. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Ne kadar cazip gelse de, gereğinden fazla iş üstlenmeyin. Onun yerine sizin için önemli meselelere odaklanın. Aksi takdirde bunalabilirsiniz. Yeni bir şeyi ele almaya karar verdiyseniz, açık olun ve başkalarını size yardımcı olmaya davet edin. Enerjinizi bu şekilde odaklarsanız ve doğrudan sizi ilgilendirmeyen sorunların ilginizi dağıtmasına izin vermezseniz başarıya ulaşma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bugün işyerinde küstah ve rahatınıza düşkün bir tavır sergiliyorsunuz. İş arkadaşlarınız ve amirleriniz bu nedenle sizi müşkülpesent ve saygısız biri olarak görebilir. Doğru dengeyi tutturun ve taleplerinizi gözden geçirin. Davranışlarınıza yapılan eleştirileri kişisel olarak almayın. Arkadaşlarınıza kıyasla fazlasıyla titiz ve küçük detaylara dikkat eden birisiniz. Bu sizi popüler yapmaz. Bilakis biraz daha rahat davranın ve ufak meseleleri büyütmeyin. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Eğer hayatınızda belirsizlikler varsa, bunları netleştirmek ve yaşamınızı daha istikrarlı bir çerçeveye oturtmak için doğru zamandasınız. Hiçbir yeni engelle karşılaşmayacağınız gibi, insanlar sözünüzü dinleyecek ve size saygı gösterecek. Şimdi düzene sokacağınız konular, ileride yıldızların bu denli elverişli olmayacağı zamanlarda da rahat etmenizi sağlayacak. Kendinizden son derece emin olma eğilimindesiniz, ama bu konuda biraz ölçülü davranmalısınız. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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