Günlük burç yorumları: 23 Eylül Çarşamba burç yorumları Burçları bugün neler bekliyor? Günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer, çocuk gibi konularda 23 Eylül Çarşamba günü neler yaşanacak araştırıyor. Başak, Koç, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Kova, Boğa, Balık, Terazi, Oğlak, İkizler günlük burç yorumları, haftalık ve aylık açıklamaları haberimizde.

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 23 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları, 21 - 27 Eylül haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 EYLÜL

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün başkalarına açık davranmak isteyeceğiniz bir ruh hali içinde değilsiniz. Belki de yakın geçmişte bazı başarısızlıkları kabul etmek zorunda kaldınız ve bu da çevrenizdekilere olan güveninizi sarstı. Durumun asıl nedenini bulmak için kendinize zaman tanıyın. Sağlığınız konusunda birtakım kısıtlamalara gitmenizde fayda var. Bedeninizin acilen dinlenmeye ihtiyacı var. Uzun bir maraton koşusu yerine, kısa bir gezinti yürüyüşüne çıkın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle, son bir kez iyice tartın. Takıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra, kararınızı verin. Verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Son dönemde vaktinizi sürekli hayaller kurmakla geçirdiyseniz, silkinip uyanmanızın ve bu projelere gerçekten başlamanızın zamanı geldi. Planlarınızın makul ve sağlam temellere dayanıp dayanmadığını sadece gerçek hayatta görebilirsiniz. Ama gerçekdışı hayallere kapılmaya devam ederseniz, önemli bir fırsatı elden kaçıracak ve değerli enerjinizi de boşa harcamış olacaksınız. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun, ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için, kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün herkesle iyi anlaşıyorsunuz, sizinle ilgileniyorlar ve siz de karşılığında onlara yardım ve destek vermeye hazırsınız. Alma ve verme arasındaki hoş dengeye ulaşılmış ve herkes hedeflerine varmaya çok daha yakın. Bu durum sonsuza dek sürmeyecek. Biraz mola alın, kendiniz hakkında dikkatle düşünün ve işlerin şimdiki kadar iyi yürümeyebileceği zamanlar için hazırlık yapın. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İşyerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kaynak: Haberler.com