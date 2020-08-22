Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2020 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
22.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:42

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 22 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları, 17 - 23 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Ne kadar cazip gelse de, gereğinden fazla iş üstlenmeyin. Onun yerine sizin için önemli meselelere odaklanın. Aksi takdirde bunalabilirsiniz. Yeni bir şeyi ele almaya karar verdiyseniz, açık olun ve başkalarını size yardımcı olmaya davet edin. Enerjinizi bu şekilde odaklarsanız ve doğrudan sizi ilgilendirmeyen sorunların ilginizi dağıtmasına izin vermezseniz başarıya ulaşma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Gerek mesleki gerek kişisel projeleriniz, hayatınızdaki önemli kişilerin ilgisini çekiyor. Bu etkiden yararlanın ve kendinize güvenerek harekete geçin. Fikirlerinizi inanç ve heyecanla savunun, ama bunu yaparken abartmayın – ukalalığın kimseye faydası olmaz. Sonuca giden yolda siz de üzerinize düşeni yapın. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Yeni yakaladığınız enerji ve şevkinizle, sizi heyecan verici ve unutulmaz deneyimlere taşıyabilecek farklı fırsatları keşfetmeye başlamanın tam zamanı! Yalnız, birbirinden çok farklı projelere dalıp kendinizi fazla yıpratmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yükümlülüğünüz haline gelmiş bir sürü yarım işlerle karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacak. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Daha amaca yönelik bir diyalog içine girerek, çelişkileri ve yanlış anlamaları çözmeye çalışın. Stres, sağlığınız açısından tehlike oluşturuyor. Etkinliklerle dinlenme arasında bir orta yol bulmaya çalışın. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

İşyerinde tartışma çıkmasına neden olabilirsiniz. Kendinizden ve iş arkadaşlarınızdan beklentileriniz azalırsa, büyük ilerleme kaydedersiniz. Evde de durum daha iyi değil. Hızlı U-dönüşleri yapıyor ve başkalarını da kışkırtıyorsunuz. Sakin olun, ortaklarınız ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Stres sizi hasta edebilir. Sağlıklı beslenin ve size güven vermesi ve rahatlatması için biraz egzersiz yapın. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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