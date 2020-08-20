Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 20 Ağustos 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
20.08.2020 00:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:12

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 20 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları, 17 - 23 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Coşku ve enerji dolusunuz. Hiç endişelenmeyin, üstlendiğiniz her şey hızla ve verimli şekilde başarıya ulaşacak ve olumlu yönde gelişecek. Çevrenizdekiler sizi hayranlıkla izliyor ve bu sizin kendinize olan güvenini artırıyor. Aşırı kibirli davranarak veya fazla çalışarak hedeflerinizin ötesine geçmemeye dikkat edin, çünkü ortadaki bu iyi şans aniden bir talihsizliğe dönüşebilir. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Aceleci davranmayın ve enerjinizi muhafaza edin. Bu sorunu halledilmesi gereken herhangi bir iş olarak ele alın ve hiçbir şeyin yolunuza taş koyamayacağına inanın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün işyerinde gözler sizin üzerinizde olacak. Takım ruhu özellikle ön plana çıkıyor. Mümkün olduğunca takım çalışması yapın, çünkü özellikle bu alanda işleriniz kolay yürüyecek. Bugün arkadaşlarınızla sıradışı bir şey yapın. Akşam yemeğine ne dersiniz? Keyfinizin yerinde olduğu her halinden belli, istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ama kendinize aşırı yüklenmekten de kaçının, yoksa sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Uzun zamandır planladığınız projeleri gerçekleştirmek için cesaretinizi toplayın. Şüpheyle yaklaşanlar varsa onları da kendi tarafınıza çekmek için, fikirlerinizi güvenle anlatın. Çevrenizdekiler heyecanınıza olumlu tepki verecek ve sizi daha da teşvik edecek. Bu durum özel hayatınız için de geçerli. Bu yeni yönünüzü başkalarına göstermekten çekinmeyin – bu sayede ilerleyebileceksiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek. İlişkilerinizin pekişmesi aşk hayatınıza da yansıyor. Sevdiğiniz kişiyle çok daha yakınlaşabilirsiniz! Bu durumdan uzun ve kalıcı bir ilişki doğabilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine, biraz daha mütevazı davranın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Bugün sizi her zamankinden daha fazla baskı altına alacak zorluklarla karşılaşacaksınız. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek yerine, biraz ortalıktan çekilmeniz iyi olabilir. Bu size, her şeyden önce işinizde gerçekten önemli şeyler için enerji toplamanızda yardımcı olacak. Sağlığınızı da düşünün. Enerjinizi tamamen tüketmek yerine saklamanız çok daha yararlı. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Fiziksel ve ruhsal açıdan güzel bir denge içindesiniz. Dışarıdan da yolunuza taş koyan olmayacak. Aksine, çevrenizdeki insanlar son derece samimi ve yardımcı yaklaşımlarıyla hayatınızı daha da güzelleştirecek. Enerjiniz yüksek olduğundan, içinizden gelen ne varsa yapabilirsiniz. Ama dikkatli olun ve yaptıklarınızın sizi hangi noktalara götüreceğini de hesaba katın, ileride her şeyin bu kadar kolay olmayacağı dönemler de olacak. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün. Bu işi ne kadar ertelerseniz engeller o kadar yükselecek ve üstesinden gelmeniz de o kadar zorlaşacak. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Her şey sizin istediğiniz gibi gitmiyor ve bunun getirdiği stresin bedelini sağlığınızla ödeyebilirsiniz. Talihsizliğinizi telafi etmek için kendinizi çok zorluyor ve yıpratıyorsunuz. Bunun her zaman mümkün olmayabileceğini kabul edin, rahatlayın ve her şey yolunda gitmese bile kendinize iyi davranın. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün: varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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