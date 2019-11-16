Günlük burç yorumları 17 Kasım 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)

16.11.2019 23:59 | Son Güncelleme: 16.11.2019 23:59

Günlük burç yorumları hayatınız hakkında ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 17 Kasım 2019 Pazar günlük burç yorumları, 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 KASIM

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinizi ulaşılamayacak hayallere kaptırmış gidiyorsunuz. Elde ettiklerinizi de kaybetmenizle sonuçlanabilecek herhangi bir risk almayın. Ancak, bu düşünceler sadece bir memnuniyetsizlik hissinden kaynaklanma tehlikesi de taşıyabilirler. Bunun yerine, bu memnuniyetsizliğinizin kökenine inin. Kendinize daha fazla huzur sunun ve biraz vicdan muhasebesi yapın. Sorununuzun kaynağını anlayacaksınız. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Sakinliğiniz ve güveniniz, size doğal bir güç kaynağı sağlıyor. Enerji dolusunuz, hatta olumsuz olaylar bile sizin için pek sorun teşkil etmiyor. Kendinizi şüphelerin olmadığı bir hayata çekmişsiniz. Kendinizi özel bir şey için hazırlayın, çünkü etrafınızdakiler doğallığınızdan büyülenecek. Yeni projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, fazlasıyla destek göreceksiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Sizi uğraştıracak bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Birileri sizin aleyhinize hareket ediyor veya sırf varlığıyla bile sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama siz karşılık vermediğiniz sürece, bu gibi anlık engeller hayatınızı ne derece etkileyebilir? Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Birçok kişi size yeni fikirler verecek. Gelen bu yardımları kabul edin ve önünüzde açılacak yeni kapılardan yararlanın. Bu sayede beklenmedik ilerlemeler kaydedebilecek ve uzun süredir hayal ettiğiniz bir şeye çok yaklaşacaksınız. Ama riskleri iyi dengelemeye bakın, yoksa şimdiye dek elde ettiğiniz her şeyi birden kaybedebilirsiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

İnsanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor. Bu kişilere sadece işinize yarayabilecekleri için değil, insan olarak da değer verdiğinizden emin olun. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Hem kendi içinizde hem de yaptığınız işlerde büyük bir rahatlık içindesiniz. Başkaları da bunun farkına varacak ve bu rahatlığınız yakınınızdaki kişilere de bulaşacak. Sizinle aynı kafa yapısındaki kişilerle bağlantı kurmak için bu fırsattan yararlanın. Planlarınızı başkalarının fikirlerini de katarak zenginleştirin ve bu odaklanmış enerjinizle harekete geçin. Eskiden ulaşılmaz sandığınız hedefler artık çok yakınınızda olacak. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Daha amaca yönelik bir diyalog içine girerek, çelişkileri ve yanlış anlamaları çözmeye çalışın. Stres, sağlığınız açısından tehlike oluşturuyor. Etkinliklerle dinlenme arasında bir orta yol bulmaya çalışın. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinde sakinleştirici bir etkiniz olacak. İş arkadaşlarınız sizden tavsiye ve öneriler almak için yanınıza gelecek ve bu, özgüveninizi ve kendinize inancınızı destekleyecek! Her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Sevdiklerinizle tam bir uyum içinde çok eğleneceksiniz. Fiziksel kondisyonunuz neredeyse mükemmel düzeyde, ancak biraz daha eğlenceli faaliyetle daha da iyileştirilebilir. Bu, ilerideki hareketli günlere hazırlanmanın bir diğer yolu. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Günlük burç yorumları hayatınız hakkında ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 16 Kasım 2019 Cumartesi günlük burç yorumları, 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 KASIM

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hiçbir şey yolunda gitmiyor ve sık sık saldırganca tepkiler veriyorsunuz. İşyerinde yardım teklif edilirse kabul edin, bu uyum sağlamanıza ve iş arkadaşlarınıza karşı daha diplomatik görünmenize yardımcı olacaktır. Özel hayatınızda başkaları işlerin sizin açınızdan nasıl göründüğünü bilemediğinden, iletişime odaklanmalısınız. Açık açık söyleyin! Ayrıca, diyetinize de dikkat edin ve yeterli düzeyde istirahat edin, aksi takdirde uzun dönemde sorun yaşarsınız. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Enerjiniz başkalarına da bulaşıyor. Yeni fikirler öne sürmenin tam zamanı. Bugüne dek almaktan çekindiğiniz kararlar sizin açınızdan önemli bir hal alabilir. Enerjinize rağmen aceleci davranmayın ve hareketlerinizin sonucunun tam bilincinde olun. Her şeyin üzerinden dikkatle ve sakince geçmeyi ihmal etmeyin. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Heyecanınız ve coşkunuz sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılısınız. Takım halinde başarılması gereken işlerde sessiz ve sakince farkınızı gösterebilirsiniz. Ancak egonuzu bir kenara bırakın ve önemli olanın grubun başarısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu durum evde de iyi bir atmosfer yaratacak. Ancak bencilce davranışlar uzun vadede ailenizle olan ilişkilerinizi zedeleyebilir. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz? Bu dönem sona ermeden yararlanın. Sağlık açısından kendinizi tümüyle memnun ve rahat hissediyorsunuz. Ruh ve beden dengeniz, çevrenizdekilere olumlu etki etmenize yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarla ortak girişimlere başlamak için en uygun zaman. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Son dönemde edindiğiniz tecrübeler hakkında düşünün ve hayatınızı daha olumlu bir yönde ilerletebilmek için gereken kararları alın. İş ve özel yaşamınızda planlarınızı gerçekleştirmenin vakti geldi. Başkaları da sizi anlayışla karşılayarak destek verecek, bu yüzden hiçbir şeyi gizlemenize gerek yok. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak. Aile içinde eskiden kalan düşmanlıklar varsa, bunları çözmek için son derece uygun bir zamandasınız. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Fiziksel ve zihinsel açıdan kendinizi zinde ve tamamen huzurlu hissediyorsunuz. Yaptığınız işten keyif alıyorsunuz ve bu deneyimleri en yakınınızdaki kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. Bu, etrafınızdakiler için oldukça cazip ve cesaret verici; eski ve yeni ilişkileri eşit derecede güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca size, kendinizden pek emin olmadığınız zamanlarda ihtiyacınız olan desteği de sunacak. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...