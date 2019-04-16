Günlük Burç Yorumları 16 Nisan Salı (Nisan Ayı Burç Yorumları)

16 Nisan Salı günü için günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 NİSAN

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz burç yorumlarının tamamını okumak için aşağıdaki linkten Günlük Burç Yorumları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Günlük Koç Burcu Yorumu

Hayatınızda birtakım değişiklikler meydana geliyor. Ürküp geri çekilmek yerine, bu değişiklikleri açık kollarla karşılayın.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün.

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Yaşamı doğal akışına bırakmış durumdasınız; esnek ve değişimlere açıksınız. Her şey kendiliğinden yolunda gidiyor, sizin en ufak bir çaba harcamanız gerekmiyor.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün.

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Öfkenizi kontrol altına almazsanız sizi ele geçirebilir ve size düşünebileceğinizden fazla zarar verebilir. Kendinizi etrafınızdakilerle kıyaslamak istiyorsunuz ve bu nedenle çatışma arıyorsunuz.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmanın tam zamanı. Bu, hem gecikmiş işler hem de iş arkadaşlarınızla aranızdaki yanlış anlamalar için geçerli.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek.

Günlük Balık Burcu Yorumu

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 15-21 Nisan haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.