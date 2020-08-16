Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 16 Ağustos 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
16.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 01:01

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 16 Ağustos Pazar günlük burç yorumları, 10 - 16 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

İşyerinde sakinleştirici bir etkiniz olacak. İş arkadaşlarınız sizden tavsiye ve öneriler almak için yanınıza gelecek ve bu, özgüveninizi ve kendinize inancınızı destekleyecek! Her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Sevdiklerinizle tam bir uyum içinde çok eğleneceksiniz. Fiziksel kondisyonunuz neredeyse mükemmel düzeyde, ancak biraz daha eğlenceli faaliyetle daha da iyileştirilebilir. Bu, ilerideki hareketli günlere hazırlanmanın bir diğer yolu. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz. İlişkilerinizi güçlendirmek için, hoşlandığınız insanlara bunu belli edin. Hayatınızın aşkıyla karşılaşma ihtimaliniz de var, bu yüzden gözlerinizi dört açın! İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Başka insanların size herhangi bir engel çıkarma ihtimali düşük. Hızla ve kolayca yeni insanlarla tanışacaksınız. Bilinçli davranırsanız, tatmin edici arkadaşlıklar gelişebilir ve uzun süre devam edebilir. Bugün çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Keyfiniz ve iyimserliğiniz sayesinde geleceğe güvenle bakabileceksiniz. Tek yapmanız gereken, günlük hayatın stresini arkanızda bırakmak. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Cesur davranıp, umutlarınızı ve arzularınızı başkalarına anlatın. Alacağınız olumlu tepkiler hayallerinizi gerçeğe dönüştürme şevkinizi artıracak. Hızla yeni destekçileri kendinize çekeceksiniz. İşyerinde dahi fikirlerinizi ilgiyle dinleyecekler. Ama tavsiye ve eleştirilere de kulak tıkamayın, bunlar planlarınızı tamamlayacak ve daha iyiye götürebilecek. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat, işi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz de var, yararlanın! Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Her zamanki davranış şekliniz bu sefer işe yaramadığı gibi, sizi de epey tatsız bir duruma soktu. Alışık olduğunuz sorun çözme yöntemleriniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın işe yaramıyor. Bu seferlik bildiğiniz yoldan çıkıp yeni yollar denemeye çalışın. Tam da bunun gibi çetrefilli meselelerde, aradığınız farklı çıkış yolunu bu sayede bulabilirsiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Şu anda neye elinizi atsanız başarıyorsunuz. Arkadaşlarınız, aileniz ve iş çevrenizin enerjinize ve becerikliliğinize duyduğu hayranlık ve takdir, kendinize duyduğunuz güveni olağanüstü seviyelere taşıyacak. Havalara girmeyin ve bu kıymetli hediyeyi siz de çevrenizdekilere eşit derecede dağıtmaya özen gösterin. İşler yine ters gitmeye başladığında bu desteğin ne kadar değerli olduğunu siz de anlayacaksınız. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün, bir şeylere ulaşma arzusu ile bu konuda sınırlamaların olduğuna ilişkin gerçekleri anlama arasında ikilem yaşıyorsunuz. Denetimsiz özgüveninizi bu sınırları aşmak için kullanmayın, çevrenizdekilerin sabrı taşabilir ve sizi yüzüstü bırakabilirler. Ortalık sakinleşinceye kadar bekleyin ve diğerlerine daha fazla anlayış ve sabır gösterin. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Daha amaca yönelik bir diyalog içine girerek, çelişkileri ve yanlış anlamaları çözmeye çalışın. Stres, sağlığınız açısından tehlike oluşturuyor. Etkinliklerle dinlenme arasında bir orta yol bulmaya çalışın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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