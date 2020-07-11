Günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 11 Temmuz 2020 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
11.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 01:03

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 11 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları, 6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 TEMMUZ

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ruh ve beden sağlığınız bundan daha iyi olamazdı. Bu anı ziyan etmeyin; fikirlerinizi ele alın ve hayata geçirmeye başlayın. Aynı hedefleri paylaşan ve takım olarak ilerleyebilecek olan destekçiler kazanacaksınız. Bu sayede bugün özellikle verimli çalışabilecek ve hedeflerinize nihayet yaklaşmanızı sağlayacak büyük adımlar atabileceksiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün takım çalışmalarında özellikle verimlisiniz. Diğer bir deyişle, en çetrefilli fikirleri bile hayata geçirebilecek gücünüz var. Hem iş hem özel yaşamınızda başkalarından özellikle kuvvetli bir destek göreceksiniz. İlişkilerinizi güçlendirmek için, hoşlandığınız insanlara bunu belli edin. Hayatınızın aşkıyla karşılaşma ihtimaliniz de var, bu yüzden gözlerinizi dört açın! İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Önünüzdeki birçok yeni fırsat var. İşyerinizde yepyeni eğilimleri başlatan kişi olabilirsiniz. Meslektaşlarınızın fikirlerine kulak verirseniz, gelen birçok farklı öneriden yaratıcı çözümler üretebileceksiniz. Özel hayatınız da değişikliklerle dolu. Yeni gelen insanlara kucak açın, şimdiki arkadaşlarınıza yenilerinin de eklenebileceğini göreceksiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat, işi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz de var, yararlanın! Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolayca kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Öyle enerji dolusunuz ki, size kalsa tüm dünyayı keşfe çıkacaksınız. İçinizdeki sese kulak verin ve birkaç haftalığına sürpriz bir tatile çıkın. Dünyayı dolaşın; içinizdeki heyecanla yepyeni şeyler keşfedecek, yepyeni işlere kalkışacaksınız. İnsanlarla tanışın, çekinmeyin; doğanın güzelliklerini huşu içinde seyredin. Deneyimler, dostluklar ve unutulmaz yerlerin size yaşatacağı güzelliklerin hayatınızda zengin ve kalıcı bir etkisi olacak. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Şu sıralar biraz huzursuzsunuz ve işler istediğiniz gibi gitmediğinde veya birisi farklı bir fikre sahip olduğunda kolayca küplere binmeye eğilimli görünüyorsunuz. Kendinize hakim olun ve enerjinizi çatışmalardan daha anlamlı bir yöne kanalize edin. Çünkü şimdi sadece düşmanlarla karşı karşıya gelirken, uzun dönemde daha fazla engelin üstesinden gelmeniz gerekebilir. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinde üstlendiğiniz her şeyde başarılısınız. Aldığınız önemli kararlar hep doğru çıkıyor. Ancak projeler üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağınız süreyi de mutlaka ayarlamalısınız. Enerji dolusunuz! Keyfinize bakın – dışarı çıkın, yeni yerler keşfedin. Arkadaşlarınızdan size katılmalarını isteyin – moraliniz yükselecektir. Sonuçta, kendinize oldukça güveniyor ve sakin hissediyorsunuz. Bu avantajı, mükemmel durumdaki zindeliğinizi sürdürmekte kullanın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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