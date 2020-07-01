Günlük burç yorumları 1 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 1 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 1 Temmuz 2020 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 29 Haziran - 5 Temmuz haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 1 Temmuz 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
01.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 1 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları, 29 Haziran - 5 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 TEMMUZ

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Özgüveniniz tam ve kendinizi sakin hissediyorsunuz. Hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda işler yolunda gidiyor. Bu durum çevrenizdekilere de yansıyor, çünkü partneriniz ve ailenizle yakın ve dengeli bir ilişki içindesiniz. İçinizdeki dinginliği devam ettirmeye ve bu dönemi daha zor günlere hazırlanmak için kullanmaya çalışın. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek. Özgüveniniz ve yaşam tutkunuzdan etkilenerek, hem iş hem özel hayatınızdan arkadaşlarınız size gelerek sırlarını açabilir ve önemli konular hakkında tavsiyenizi isteyebilirler. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Enerji dolusunuz. Eğlenceli faaliyetler bu yaşam sevincinizi tatmin etmek için mükemmel bir yol olacak. Fiziksel açıdan son derece formda olduğunuzdan ağırlık egzersizleri yapabilirsiniz. Bu enerjinizi işinizle ilgili eski hayallerinizi gerçekleştirmede kullanın. Kendinize güveninizle başkalarını da etkileyerek, ihtiyacınız olan desteği kolayca kazanabileceksiniz. Başarı sizi bekliyor. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Bugün dünyaya kim olduğunuzu göstermenin zamanı. Çekici kişiliğiniz sayesinde takım çalışmasına özellikle yatkınsınız. Ne bekliyorsunuz? Bu dönem sona ermeden yararlanın. Sağlık açısından kendinizi tümüyle memnun ve rahat hissediyorsunuz. Ruh ve beden dengeniz, çevrenizdekilere olumlu etki etmenize yardımcı oluyor. Yakın arkadaşlarla ortak girişimlere başlamak için en uygun zaman. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak. Fiziksel enerjinizi ve zekânızı özellikle takım çalışmalarına yönlendirin. İkili ilişkileriniz de bu dönemde uyumlu ve verimli bir şekilde ilerleyecek. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Yıldızlar yüzünüze gülüyor. Neye el atsanız başarıyorsunuz ve sorunlar sanki kendiliğinden çözülüyor. Bu dönemde çok fazla yeniliğe kalkışmayın; bunun yerine günlük hayatın içinde sizi meşgul eden ve ayak bağı olan ufak tefek şeylere kapınızı kapatın. Haddinden uzun bir süredir omuzlarınızda taşıdığınız tüm yüklerden kurtulun. Yarım kalan projelerinizi tamamlayın, içinizden artık bir bağlılık hissetmediğiniz sorumlulukları bırakın. Her şeyin bu kadar iyi gitmeyebileceği günler için, kendinize nefes alabileceğiniz bir alan yaratın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün kendinize güveniniz epey yüksek, bunu sınırsızca kullanırsanız size pek fayda getirmeyecek. Sinirinizi en yakınınızdaki insanlardan çıkardığınızdan, çok değerli bağlantılarınız size verdikleri desteği geri çekebilir. Balıklama dalmayın, bir adım geri çekilin, sükunetinizi korumaya çalışın ve sağlığınızla ilgilenin, çünkü şu günlerde ortalamanın biraz altında. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İş hayatınızda şu sıralar her şey yolunda. Sevdiğiniz işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz, ancak asıl hedefinizden uzaklaşmayın. Aile içi ilişkiler şu sıralar iyi gidiyor – siz dahil! Sevdiklerinizle aranızdaki fikir ayrılıklarını yeniden masaya yatırabilir, sorunları kolayca çözümleyebilir ve sonuçta kendinizden çok memnun kalabilirsiniz. Yine de, ilerideki zorlu günlere hazır olmak için sağlık cephesinde gerekli önleyici tedbirleri almayı unutmayın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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