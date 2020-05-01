Günlük burç yorumları 1 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 1 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 1 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
01.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:00

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 1 Mayıs 2020 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 27 Nisan - 3 Mayıs haftalık, aylık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 1 Mayıs Cuma günlük burç yorumları, 27 Nisan - 3 Mayıs haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 MAYIS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek. İlişkilerinizin pekişmesi aşk hayatınıza da yansıyor. Sevdiğiniz kişiyle çok daha yakınlaşabilirsiniz! Bu durumdan uzun ve kalıcı bir ilişki doğabilir. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayatınızda birtakım değişiklikler meydana geliyor. Ürküp geri çekilmek yerine, bu değişiklikleri açık kollarla karşılayın. Eğlenceli ve anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz yeni insanlarla tanışacaksınız. İş cephesinde ise yeni zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Fakat korkmanıza gerek yok, şans sizin tarafınızda olacak. Bu durumu kişisel gelişiminiz için bir fırsat gibi düşünün. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Ne zamandır beklediğiniz engeller gitgide yaklaşıyor, artık kaçamazsınız. Sizin için zor da olsa bu sorunları mümkün olan en kısa sürede çözün. Bu işi ne kadar ertelerseniz engeller o kadar yükselecek ve üstesinden gelmeniz de o kadar zorlaşacak. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Yaşamı doğal akışına bırakmış durumdasınız; esnek ve değişimlere açıksınız. Her şey kendiliğinden yolunda gidiyor, sizin en ufak bir çaba harcamanız gerekmiyor. Bu rahat dönemi, hep içinizde kalmış o hayallerinizi ve emellerinizi gerçekleştirmek için kullanın. Ama bir anda çok işe kalkışmamaya da dikkat edin, ileride yıldızların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde tüm projelerinizi birden yürütmekte zorlanabilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Hedefiniz, değişen koşullar nedeniyle bir kez daha ellerinizden kayıp gidiyor. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin ve oturup durumunuzu enine boyuna düşünün. Belki de her şey ilk bakışta göründüğü gibi değildir ve bazı tedbirler alarak hasarı azaltmanız mümkün olacaktır. Olmasa bile şöyle düşünün: varılacak yerden ziyade yolculuktur önemli olan. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Öfkenizi kontrol altına almazsanız sizi ele geçirebilir ve size düşünebileceğinizden fazla zarar verebilir. Kendinizi etrafınızdakilerle kıyaslamak istiyorsunuz ve bu nedenle çatışma arıyorsunuz. Saldırgan halinizi dizginleyin, çünkü enerjinizi kullanmak hoşunuza gitse bile, bu enerji istikrarlı değil ve sizi kritik bir anda yüzüstü bırakabilir. Sağlığınıza daha dikkat etmelisiniz. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Hedeflerinize doğru ilerlemeniz engelleniyor. Cesaretinizi fazla yitirmeyin ve başkalarından da pek teselli beklemeyin. İradenizi güçlendirin ve hayallerinizi biraz değiştirmek zorunda kalsanız bile onların peşinden koşmaya devam edin. Aceleci davranmayın ve enerjinizi muhafaza edin. Bu sorunu halledilmesi gereken herhangi bir iş olarak ele alın ve hiçbir şeyin yolunuza taş koyamayacağına inanın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmanın tam zamanı. Bu, hem gecikmiş işler hem de iş arkadaşlarınızla aranızdaki yanlış anlamalar için geçerli. Özgüveniniz başkalarına hoş ve cazip geliyor. Gözlerinizi açın. Eski temaslarınız da size güç verebilir. Enerjinizi sizi keyiflendirecek faaliyetlerde de kullanın. Daha önce belki de motivasyonunuz yoktu, ama şimdi başlamanın tam sırası. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Şu sıralar hiçbir işiniz yolunda gitmiyor, ama yaklaşımınızı değiştirirseniz isteklerinize daha hızlı kavuşabileceksiniz. Başkalarının görüşlerinin faydalı olduğunu göreceksiniz. Özel hayatınızda her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda kendi bakış açınız konusunda açık ve net davranın. Sağlığınız daha iyi olabilirdi. Yaşam tarzınızı değiştirme konusunu düşünün, ama kendinize de çok yüklenmeyin. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın, çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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