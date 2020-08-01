Günlük burç yorumları 1 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 1 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 1 Ağustos 2020 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 1 Ağustos 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
01.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 1 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi harika hissediyorsunuz. Sağlığınız yerinde, kendinize güveniniz tam. İşyerinde ilerleme kaydettiniz ve yeni fikirlerinizi sonunda uygulayabileceksiniz. Özel hayatınızda işler iyi gitmeye devam ediyor, bu günleri yeni olasılıkları keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için kullanın. Sahip olduğunuz özgüveniniz artıyor ve sonuçta memnuniyet duygunuz devam edecek. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Önünüzdeki engelleri her zamanki alışılmış yollarla çözmeye kalkışırsanız çözemeyeceksiniz. Yaklaşımınızı değiştirin. Yeni bir strateji geliştirin ve başkalarının fikrinizi değiştirmesine veya planlarınızla fazla oynamasına izin vermeyin. Çözüm tamamen ulaşabileceğiniz bir noktada. Biraz özgüvenle bu sorunların üstesinden gelebilir ve ipleri yine elinize alabilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Başka insanların size herhangi bir engel çıkarma ihtimali düşük. Hızla ve kolayca yeni insanlarla tanışacaksınız. Bilinçli davranırsanız, tatmin edici arkadaşlıklar gelişebilir ve uzun süre devam edebilir. Bugün çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Keyfiniz ve iyimserliğiniz sayesinde geleceğe güvenle bakabileceksiniz. Tek yapmanız gereken, günlük hayatın stresini arkanızda bırakmak. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Şimdi başlayacağınız işler, hayatınızı uzunca bir süre olumlu yönde etkileyebilir. Bu yüzden yeni başlangıçlar için en uygun zamandasınız. Çevrenizdeki insanlar üzerinde her zamankinden daha etkili olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayallerinizi yakınlarınızla daha kolay paylaşabileceksiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Doğal bir uyum içinde olduğunuzdan, grup ortamlarındayken taviz vermeniz gerekmeden ve serbestçe hareket edebileceksiniz. Bu gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde kullanabilir veya işyerinizde başkalarıyla birlikte çalışarak verim sağlamak için kullanabilirsiniz. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin, bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Her şeyin ne kadar kolaylaştığını hayretle izliyorsunuz. Bu umut dolu fırsattan istifa ederek birçok sorununuzu ele alabilir veya tamamen çözebilir, böylece ileride işlerin güçleşeceği stresli günlere hazırlıklı olabilirsiniz. Çevrenizdekilerin desteğine de güvenebilirsiniz, ancak karşılığını hemen anında vermeniz gerekebilir. Yine de, bu sayede onlardan gelecekte de yardım isteyebileceksiniz. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin – bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın, ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin, hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

İşyerindeki sürtüşmenin nedeni ve eleştirilerin hedef alması gereken kişi sizsiniz. Öfke nöbetleriniz yüzünden başarısız oluyor ve insanlar sürekli sizi engelliyormuş gibi hissediyorsunuz. Hedeflerinizin aslında neler olduğunu belirleyin ve sevdiklerinize, sizin için ifade ettikleri anlamı daha sık söyleyin. Vücudunuz aşırı güç harcamayı kaldıramayabilir, ancak sürekli mola almak da doğru değil. Bir an önce kendinizi daha rahat hissedeceğiniz orta noktayı bulun. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmayın! Bakış açınızı değiştirin, çözüm hızla kendini belli edecektir. Başkalarından tavsiye istemekten çekinmeyin! Özel hayatınız şu sıralar dengesiz sayılır. Beklenmedik değişiklikleri sakince ele almalısınız. Daha fazla dinlenmeniz, sorumluluklarınızdan biraz uzaklaşarak kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Güzel bir kitap okuyarak veya küvette uzun bir banyo keyfi yaparak rahatlayın. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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