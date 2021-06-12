Günlük 500 bini aşan aşılamayla toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor

Haziran ayında yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, dün 570 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı.

Haziran ayında yeni birçok grubun Kovid-19 aşılama programına dahil edildiği Türkiye'de, dün 570 bin dozdan fazla aşı uygulanarak toplumsal bağışıklama hedefi için önemli bir adım atıldı.

İlk Kovid-19 aşısı, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. 14 Ocak'ta aşılama programının resmen başlamasıyla sağlık çalışanları ilk sırada aşılanan grup oldu.

Sağlık çalışanlarının ardından huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına geçildi. Daha sonra sırasıyla 90 yaş ve üstündekiler ile 85 yaş ve üstündekiler, evlerinde aşılanmaya başlandı.

Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerindeki stajyer öğrenciler, 80 yaş ve üstündekiler ile 75 yaş ve üstündekiler, ocak ayı içerisinde aşılama programına dahil edilen gruplar arasında yer aldı.

Şubat ayında ise sırasıyla 70 yaş ve üstündekiler, 65 yaş ve üstü ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşleri, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri, köy okullarındaki öğretmenler ve ana sınıfı öğretmenleri randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı, 28 Mart itibarıyla aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçerek 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşlerini aşılama programına dahil etti.

Mart ayı içinde ayrıca risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalarına, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlara, riskli meslek grupları içerisinde yer alan basın kartı sahibi gazetecilere aşı tanımlandı.

Nisanda ise 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri veya hastanelerden randevu alarak aşı yaptırmaya başladı.

Muhtarlar, 40 yaş ve üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar, mayıs ayı içinde randevu alarak aşılarını oldu.

Türkiye haziran ayında aşılamada büyük ivme yakaladı

Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.

Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.

Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.

Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.

Günde 500 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Ülke genelinde şu ana kadar 33 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 19,4 milyona yaklaşırken bunlardan 13,6 milyonunun ikinci doz aşıları da tamamlandı.

En fazla aşının uygulandığı il, 5,5 milyondan fazla dozla İstanbul oldu. Bu ili yaklaşık 2,7 milyon dozla Ankara, 2,2 milyon dozla İzmir takip etti.

Sağlık Bakanlığı aşılama çalışmaları kapsamında, 4 Haziran'da 349 bin 231 olan günlük aşılama dozu, dün saat 19.45 itibarıyla 578 bin 762'ye ulaştı. Böylece, günlük aşılama dozunda bir haftada yüzde 65 artış gözlendi.

Uygulanan günlük doz aşı miktarı, 5 Haziran'da 303 bin 528, 6 Haziran'da 252 bin 720, 7 Haziran'da 358 bin 308, 8 Haziran'da 353 bin 279, 9 Haziran'da 250 bin 462, 10 Haziran'da 557 bin 454 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı