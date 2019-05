Günlük 411 aileye sıcak yemek

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan ayında iftar vaktinde 411 kişiye sıcak yemek dağıtılarak, yoksulların yüzü güldürülüyor.

Uşşaki Vakfı Gaziantep Şubesi Ramazan ayı boyunca, her gün yoksul ailelere iftar için sıcak yemek dağıtıyor. Oluşturulan bir komisyon tarafından tespit edilen yoksul ailelere yemek kartı verilerek, her gün sıcak yemekleri dağıtılıyor. Komşuları aracılığı ile tespit edilen ailelerin bir bölümü ise Suriyelilerden oluşuyor. Türk ve Suriyelilerden oluşan toplam 411 aileye düzenli yemek verdiklerini anlatan Uşşaki Vakfı Komisyon Üyesi Abdurrahman Kaya, "1995 yılından beri Gaziantep'te bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Şuanda 411 aile 2 bin 400 kişiye yemek vermekteyiz. Ramazan ayı dolayısıyla bu ailelere 3 öğün yemek verilmeye devam ediyor. Hayırsever insanlarımızı bu faaliyetlerimizi yerinde görmeleri ve destek vermeleri için davet ediyoruz. Günlük 2 çeşit yemek ve yanında ekmek veriyoruz. Ayrıca kahvaltılık malzemeler, kışın yakacak yardımı yapıyoruz. Komisyon üyelerimiz yoksulları yerinde tespit ederek, ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırıyoruz" dedi.

Yardım alan aileler ise, Vakıf yetkililerine teşekkür ederek, her gün sıcak yemeklerini aldıklarını söyledi.

