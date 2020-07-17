Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı

Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı Osmangazi Belediyesi'nin Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim tesisinde kurbanlık satışları başladı.

17.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:21

Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim tesisinde kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı öncesinde hizmet vermeye başlayan tesiste, ilk kurbanlık satışında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlar arasındaki pazarlığa aracılık etti.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için Veysel Karani Mahallesi'nde inşa ettiği modern kurban satış ve kesim tesisini hizmete açtı. 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşan tesiste, kesim öncesi hayvanların kalacağı toplam 250 padok yer alıyor. Günlük 4 bin hayvan kesim kapasitesine sahip tesiste, karantina bölümü, kesimhane, depolar, adaklık kurban satış bölümleri, zabıta ve veteriner noktaları ile 400 araçlık otopark bulunuyor.

Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Kompleksi, Kurban Bayramı'nda oluşan çevre kirliliği ve kötü görüntülerin önüne geçecek olmasının yanı sıra güneş enerjisinden elektrik üretecek olması ile de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tesisin çatısına kurulacak güneş panelleri sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 650 bin kW/h elektrik enerjisi üretilecek.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisi'ni inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a vatandaşlar, modern tesisi kazandırmasından dolayı teşekkür etti. Yeni tesisin çok güzel olduğunu belirten kurban satıcıları, "Bizleri çadırdan kurulu pazarlardan kurtarıp, böyle modern bir tesise kavuşturan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Eski pazarlarda, çadırlar rüzgardan yırtılıyordu. Yağışlı havalarda her yer çamur oluyordu. Şimdi son derece temiz bir ortamda satışlarımızı yapabiliyoruz" dedi.

Bursa'ya önemli bir tesisi kazandırdıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Osmangazi ilçesinde kurbanlık satış ve kesimlerinin artık daha hijyenik bir ortamda olacağına belirtti. Başkan Dündar, "Hijyenik Kurban Kesim ve Satış Tesisimiz, çatısıyla, padokların ayrı olmasıyla son derece modern bir yer oldu. Vatandaşlarımız, hijyenik bir ortamda kurbanlık hayvan alabilecek ve kurban ibadetlerini yerine getirebilecek. Kurban satıcılarının büyük bir çoğunluğu geldi. Kurbanlık alacak ve satış yapacak vatandaşlarımız için güzel bir ortam var. Biz de belediye olarak ilgili tüm müdürlüklerimiz ile hizmet veriyoruz. Bursa'nın merkezinde vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Tesisteki padokları gezerek satıcılara hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, kurbanlık satın alan bir vatandaşın pazarlığına aracılık ettik. Pandemi sonrası başlayan yeni normalde pazarlıkların geleneği olan tokalaşmanın yapılmamasını isteyen Başkan Dündar, alıcı ve satıcıya dirsek tokuşturması yaptırdı.

Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 3. Sayfa
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Erkan Akçay Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Yöntem
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Fırat Aydınus Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Günlük 4 bin hayvan kapasiteli tesiste ilk pazarlığı Başkan Dündar yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:06:18. #1.15#
title