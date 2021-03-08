GÜNLÜK 100 TL GETİRMEYEN ÇOCUKLARI HORTUMLA DÖVEN ÇETE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İSTANBUL'da yaşları 14 ile 20 arasında değişen 44 Suriyeli çocuğu dilendirdiği iddia edilen 4'ü firari, biri tutuklu toplam 27 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunma yapan 2 sanık, çocukları dilendirmediklerini iddia etti. Mahkeme heyeti, 19 sanık hakkında yakalama, 2 sanık hakkında da zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi. Öte yandan 210 sayfalık iddianamede, mağdur çocukların dilendirilmek üzere Suriye'de ailelerinden kiralandığı, 100 liranın altında para getiren çocukların hortumla dövüldüğü ve 8 çocuğun tek bir odada kaldığı anlatıldı. Mahmutbey'de 2017 yılındaki trafik kazasında ölen 10 yaşındaki Muhammed Cabir'in de zorla dilendirilen çocuklardan olduğu iddianamede belirtildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdulghani Abdulghani ile tutuksuz sanık Muhammed Gani hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanık ve 21 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

KESİNLİKLE HİÇBİR ÇOCUĞU DİLENDİRMEDİM, ZORLA ÇALIŞTIRMADIM

İddianamede lider olduğu öne sürülen sanık Abdulghani Abdulghani tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, Suçlamayı kabul etmiyorum. Karton plastik toplayıp satıyorum. Rahatsız olduğum için sadece haftada iki gün çalışabiliyordum. Ben 10 tane çocuğumu savaştan kaçırıp Türkiye'ye getirdim. Kesinlikle hiçbir çocuğu dilendirmedim, zorla çalıştırmadım. Benim cezaevinde bulunan oğlum da yoktur. Diğer sanıkların da böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Amir Cebabini'nin çocuk dilendirdiğini duydum. 'Böyle bir şey yapıyorsan yapma günahtır, haramdır' dedim. Mahalleden insanlardan böyle dilendiricilik yaptırdığını duyuyordum. Telefon evdeyken akrabalarımız gelirdi ve karton toplamaya çıkınca telefonumu evde bırakıyordum. O yüzden suça konu görüşmeleri ben yapmadım. Daha önce vermiş olduğum ifadelerim de doğrudur. Ali'nin de dilendiricilik yaptırdığına dair bir şey dediğimi şu an hatırlamıyorum, tahliyemi talep ediyorum dedi.

SU VE ÇİÇEK SATTIM, KİMSEYİ DİLENDİRMEDİM

Sanık Muhammed Gani ise Daha önceki ifademdeki tapelerin bana ait olduğunu söylemişsem de ben söz konusu konuşmaları yapmadım. Bazen benim telefonumla arkadaşlarım da konuşuyor. Ali ve Amir Cebabini benim dayılarım olur. Suriye'den geldiğimizde maddi durumumuz iyi değildi. Su ve çiçek sattım, kimseyi dilendirmedim. Dayılarım kağıt plastik gibi malzemeler toplayarak geçimini sağlarlardı. Oturan kişi benim babam olur. Babam evde oturuyordu. Hiçbir iş yapmıyordu. Kimseye dilendiricilik yaptırmıyordu. Evde bulunan paralar ailemizin parasıdır. Erkek ve kız kardeşlerim çalışarak bu parayı toplamışlardır. Beraatimi talep ediyorum diye konuştu.

DURUŞMAYA KATILMAYAN 19 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Tutuklu sanık Abdulghani Abdulghani'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen sanıklar Cuma Abdullah ve Usame Cebabini hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Haklarında zorla getirme rağmen duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar Abdulkadir Elnasan, Abdulselam Cebabini, Ahmet Al Hacı, Ala Elabdallah, Ali Cebabini, Amir Cebabini, Bilal Muhammed Neccar, Cuma Bezez, Ethem Bezmi, Fatıma Dahir, Heysem Sılaş, Muhammed Cebabini, Muhammed Elabdala, Muhammed Kalusi, Muhammed Riş, Nibal Cebabini, Nureddin Cebabini, Samar Cebabini ve Selim Abdulgani'nin savunmalarının alınması için haklarında yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Sanıklar İbrahim Abdulgani, Zeyd Kalusi, İbrahim Halusi ve Abdo Abdullah'ın ise yakalama emirlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 210 sayfalık iddianamede, 6 Mayıs 2017 Suriye'nin Halep bölgesinden getirilen ve dilendirilen 2003 doğumlu Ömer Bekru'nun esnaftan yardım istediği, mağdur çocuğun polisler tarafından Güngören Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldüğü anlatıldı. Mağdur çocuğun emniyette alınan ifadesinde, Suriye'de Amir Cebabini'nin, kendisini Türkiye'ye götürüp mendil sattıracağını, kazandığını paradan aylık bin TL para göndereceğini söyleyerek babasıyla anlaştıklarını, babasının kendisini bu kişiye teslim ettiğini, kendisiyle birlikte 7 çocuğu daha ailelerinden kiralayarak bulunduğu tarihten üç gün önce Amir Cebabini ile birlikte sınıra geldiklerini, burada Müttehit lakaplı Ahmet'in yardımıyla sınırı geçtiklerini, Amir Cebabini ile birlikte otobüse binerek İstanbul'a geldiklerini anlattığı iddianamede yer aldı.

100 TL'NİN ALTINDA PARA GETİREN ÇOCUKLARI HORTUMLA DÖVMÜŞ

Mağdur çocuk Ömer Bekru ifadesinin devamında, Amir Cebabini'nin paraları sayıp 100 TL'nin altında getiren çocukları hortumla dövdüğünü, çocukların yemek yedikten sonra ayrı bir odaya götürdüğünü, peşlerinden kızgın bir şekilde odaya gelip Siz burada peçete satıyorsunuz, ailelerinize burada dilendiğinizi söylemeyeceksiniz dediğini belirttiği ifade edildi.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN AİLESİ YA DA YAKINI OLDUĞUNU BEYAN EDEREK ÇOCUKLARI KURUMDAN TESLİM ALMIŞ

Örgütün lideri olduğu belirtilen Muhammed Kalusi'nin Türkiye'de örgüt üyelerine talimatlar verdiği, örgütün Suriye sorumlusu olan Zeyd Kalusi'den çocuk temin ederek çocuklarla birlikte kaçak yollardan İstanbul'a getirdiği, örgüt içerisinde bulunan gruplara sattığı, gruplar arasında telefonla irtibata geçerek getirdiği çocukları kontrol ettiği, kişilerin kazandığı paradan pay aldığı, İstanbul'da sabit bir ikametgahının olmadığı, Suriye'de ikamet ettiği, çocuk getirdiği zamanlarda İstanbul'daki örgüte bağlı kişilerin ikametlerinde kaldığını tespit edildiği öne sürüldü. Örgüt içinde kurulan gruplardan birinin lideri olduğu öne sürülen Ali Cebabini'nin, Muhammed Kalusi'den Suriye'den getirilen çocukları para karşılığı satın aldığı, zaman zaman kendisinin Suriye ye giderek savaş mağduru ailelerin yaşı küçük çocuklarını kiralayarak İstanbul'a getirdiği ve çocukları zorla dilendirdiği ve az para toplayan çocukları evde hortumla ya da kablo ile döverek ceza verdiği, polise yakalanarak kuruma teslim edilen mağdur çocukların ailesi ya da yakını olduğunu beyan ederek çocukları teslim aldığı ya da kurumdan kaçmalarını sağladığı iddia edildi.

8 ÇOCUK TEK ODADA KALIYOR

11 Eylül 2017 tarihinde Amir Cebabini'nin Küçükçekmece'de ev adresinde yapılan aramada, Amir Cebabini ile birlikte Muhammed Gani yakalanmış ve yapılan aramada 8 çocuğun tek bir odada birlikte kaldıkları belirtildi. Diğer odalarda yapılan aramalarda ise üç adet Suriye kimliği, 714 TL madeni para, 100 TL kağıt para, 47 Amerikan Doları, 5 Euro, 6 Arabistan Riyali, 1 Türkmen Manatı, 20 Ukrayna parası ve 20 Euro bulunduğu belirtildi. İddianamede bazı çocukların 6 bin TL'ye kadar satıldığı çete üyeleri arasındaki telefon görüşmelerinden tespit edildi. Ayrıca 8 Haziran 2017 günü Mahmutbey Mahallesi'nde (Tem Otoyolu İstoç 3 nolu kapı karşısı Edirne istikametinde) trafik kazası neticesinde 10 yaşındaki Muhammed Cabir'in hayatı kaybettiği, Ali Cebabini'nin zorla dilendirdiği çocuklardan olduğu da kaydedildi. İddianamede Hürriyetinden yoksun kılma, İnsan ticareti, Suç örgütü kurma ve yönetme, Suç işlememek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve Dilencilik suçlarından 27 sanığın 17 yıl 3 ay ile 80 yıl 3 aya arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırmaları talep ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı