Günlük 10 tona yakın atık bertaraf ediliyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, covid-19'a karşı aldığı tedbirleri tıbbi atıkların toplanmasında da uygulamaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, covid-19'a karşı aldığı tedbirleri tıbbi atıkların toplanmasında da uygulamaya başladı. Ekipler tarafından her gün 100'e yakın sağlık merkezinden 'bluetooth'lu tartılar kullanılarak' alınan 10 tona yakın atık, yine çok hassas bir şekilde bertaraf ediliyor.