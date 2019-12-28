Günlerdir kargolarını alamayan vatandaşlar, kargo şirketine tepki gösterdi
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Günlerdir kargolarını alamayan vatandaşlar, kargo şirketine tepki gösterdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde günlerdir kendilerine gelen kargoları alamayan vatandaşlar, kargo şirketine tepki gösterdi.

28.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:33
Günlerdir kargolarını alamayan vatandaşlar, kargo şirketine tepki gösterdi

'nın ilçesinde günlerdir kendilerine gelen kargoları alamayan vatandaşlar, kargo şirketine tepki gösterdi.


Alınan bilgiye göre, Sincan'da faaliyet gösteren bir kargo şirketine gelen kargoların gönderilen vatandaşlara teslim edilmesi günlerce gecikince, tepkiye neden oldu. Kargo şirketinin bürosunun önüne gelen vatandaşlar kendilerine gelen kargoları yığınlar arasında aradı. Kargo şirketi görevlileri ile vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. Kargo şirketi görevlileri yaşanan aksamaların yoğunluktan olduğunu iddia etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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