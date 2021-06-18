Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu
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Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | 3. Sayfa

Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu Cesedi fabrikanın kuyusunda bulundu, yakın arkadaşı gözaltına alındı Mayıs ayında kendisinden haber alınamamasının ardından ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda öldürülmüş...

Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu

Cesedi fabrikanın kuyusunda bulundu, yakın arkadaşı gözaltına alındı

İSTANBUL - Mayıs ayında kendisinden haber alınamamasının ardından ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda öldürülmüş halde bulundu. Cesedin bulunduğu fabrikada Akçay'ın yakın arkadaşının çalıştığı öğrenildi. Polis, Akçay'ın arkadaşıyla birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Giresun'da yaşayan Bahtiyar Akçay(51), 25 Mayıs tarihinde İstanbul'a geldi. Giresun'daki ailesi, Akçay ile telefonda son olarak 28 Mayıs'ta görüştü. O tarihten itibaren Akçay'dan haber alınamadı. Bunun üzerine Akçay'ın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Akçay'ın kaybolması olayı üzerine hareket geçti.

Cesedi arkadaşının çalıştığı fabrikada bulundu

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu Akçay'ın son olarak 28 Mayıs günü Yenibosna'da bulunan bir fabrikaya girdiğini tespit etti. Akçay'ın son olarak burada görüldüğü belirlenince çalışmalar fabrikada yoğunlaştırıldı. Akçay'ın yakın arkadaşlarından Nadir Ü.'nün de bu fabrikada çalıştığı öğrenildi. Burada inceleme yapan ekipler, fabrikanın müştemilatında üzerine beton dökülmüş bir kuyu olduğunu fark etti. Kuyunun betonunun yakın zamanda döküldüğünden şüphelenen ekipler, kuyuyu açınca Bahtiyar Akçay'ın cesedinin orada olduğunu gördü. Ceset üzerinde yapılan incelemede Akçay'ın vücudunda iki adet kurşun yarası olduğu görüldü. Polisin incelemesiyle, Akçay'ın yakın arkadaşı Nadir Ü.'nün fabrikadaki ofisinde de cinayet delilleri ve iki adet silah bulundu. Nadir Ü. ile birlikte toplam 4 şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

14 sene önceki dosya yeniden açıldı

Bahtiyar Akçay'ın cesedinin fabrikanın kuyusunda bulunulmasının ardından, 2007 yılında kayıp başvurusunda bulunulan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyası yeniden açıldı. Ekiplerin fabrikadaki aramaları sürüyor.

Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu
Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu
Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu
Günlerdir haber alınamayan Bahtiyar Akçay bir fabrikanın kuyusunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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