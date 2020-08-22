Günlerdir aranan Gamze bulundu
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Günlerdir aranan Gamze bulundu

Günlerdir aranan Gamze bulundu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Gamze Aydın, Kızıltepe polisinin titiz çalışmaları neticesinde bulundu.

22.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:45

Günlerdir aranan Gamze bulundu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Gamze Aydın, Kızıltepe polisinin titiz çalışmaları neticesinde bulundu.

Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın, 17 Ağustos'tan buyana 'amcalarıma gideceğim' diyerek evden ayrılarak kayıplara karışmıştı. Aydın ailesi Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kızları Gamze'nin kayıp ilanını verdi. Kızıltepe emniyeti kayıp Gamze'nin bulunması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Konunun aydınlatılması için birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Emniyet ekipleri, 100 saate yakın kamera kayıtlarını inceledi. Her yerde Gamze'yi arayan polis ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler kayıp kızın izine güvenlik kameralarından rastladı. Güvenlik kameralarını takip eden polis ekipleri Gamze'yi bir polis uygulama noktasında buldu.

6 gündür kayıp olan Gamze Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Günlerdir aranan Gamze bulundu

Kaynak: İHA

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