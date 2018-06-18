Günlerdir Aranan 4 Yaşındaki Leyla'nın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ağrı'da evinin önünde oynarken kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Ağrı'da evin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 4 gündür aranıyor. Bugün ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında ise küçük kıza ait kaydedilen son görüntüler ortaya çıktı. Halen kayıp olan minik Leyla'nın üzerinde aynı kıyafet olduğu anlaşıldı.
AMCASI SON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
4 gündür her yerde aranan Leyla Aydemir ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Minik kızın amcası, kaybolmadan önceki son görüntülerini paylaştı. Leyla'nın üzerindeki yeşil kıyafetiyle kaybolduğunu aktardı. Bugün ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına küçük kızın anne ve babası telefon ile katıldı.
"BEYAZ ARAÇTA 3 ÇOCUK VARMIŞ"
Baba Nihat Aydemir yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Şüphelendiğimiz biri yok. İçinde bir kadın bir erkeğin olduğu beyaz bir araç varmış. O aracı görenler var. Köye gelip şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Erkek 40 yaşlarında, kirli sakallı. Arabanın arka camı da kırıkmış." dedi.
"KIZIM SADECE 'ANNE SÜT' DİYEBİLİYOR"
Anne Şükran Aydemir ise kızının yemek yiyemediğini sadece 'anne süt' diyebildiğini söyledi. Anne Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Görenler, duyanlar Allah rızası için söylesin. Kim götürdüyse hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağım. Kim bana bunu yaptıysa Allah onu islah etsin.
Kızım yemek yemiyor, sadece biberonla besleniyor. Allah rızası için getirsinler. Ciğerim yanıyor. Yeter ki kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, doğru düzgün ailenin yanına gitmiyor. Utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece 'anne süt' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor."
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Çocuk simsarları tarafından kaçırıldığını düşünüyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH ANANA BABANA SABIR VERSİN YAVRUCAK SAĞ SALİM ONLARA KAVUŞURSUN İNŞAALLAH EĞER BU ACIYI ONLARA YAŞATANLAR İNSAN İSE İNSAN OLDUKLARINI HATIRLASINLAR YAVRUYU ALDIKLARI YERE BIRAKSINLARCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Şunun şu güzelliğine bak kurban olurum sana umarım güzel haberini alırız yine bu tarz bir haberin ardından kan donduran bir şey duymak istemiyoruz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İDAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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keşke dememek gerekiyor ama amcası daha dikkatli olsaydı, toplum olarak daha bilinçli ve duyarlı olmalıyız, kamu spotları oluşturulmalı, son 1 yıl içinde çocuk istismarı, kaçırılma olaylarına bir bakın lütfen. . bu işler sadece polisiye tedbirlerle olmaz. Halkımızın duyarlılığının, bilincini artması gerekiyor. Anne-baba izni olmadan insanlar çoukları sevmemeli, bir şey vermemeli, ebeveynlerdn izin alınp ona göre hareket etmeli, çocukta şu bilinç oluşur anne-babamn izni olmadn ya. biri birşey yapamazCevap Yaz 6 Yayından Kaldır