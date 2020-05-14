Günler sonra yeniden tezgah açtılar
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Günler sonra yeniden tezgah açtılar

Günler sonra yeniden tezgah açtılar Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerinde giyim, oyuncak, nalburiye, çiçek, fide ve züccaciye gibi ürünlerin satışı ile ilgili yasak kaldırıldı.

Günler sonra yeniden tezgah açtılar
14.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:52

Günler sonra yeniden tezgah açtılar

GAZİANTEP - Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından pazar yerlerinde giyim, oyuncak, nalburiye, çiçek, fide ve züccaciye gibi ürünlerin satışı ile ilgili yasak kaldırıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki pazarcı esnafı yaklaşık 1.5 ayın ardından başlayan normalleşme süreci ile yeniden tezgah açtı.

İçişleri bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan alınan kararlar nedeniyle pazar yerlerinde giyim, oyuncak, nalburiye, çiçek, fide vezüccaciye ürünlerinin satışı yasaklanmıştı. Bakanlığın tüm illere gönderdiği gelen son genelgeyle 11 Mayıs itibariyle bu yasağın kaldırıldığı açıklandı. Yasağın kalkmasının ardından İslahiye'deki 100'ye yakın esnaf hazırlıklarını tamamlayarak, Atatürk Mahallesi Barazi caddesi üzeirindeki pazar yerinde yerini almaya başladı. Aylar sonra tezgah açtıkları için mutlu olduklarını kaydeden pazar esnafı, satışların durgun olduğunu ve bayram öncesi pazarda yoğunluğun artacağını ümit ettiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından ilçedeki kıyafet pazarlarında bulunan tezgahlar da birer birer açılmaya başlandı. Esnaflar, önümüzdeki hafta içerisinde pazarların daha da yoğunlaşmasını ve işlerinin artmasını beklediklerini kaydetti.

Günler sonra yeniden tezgah açtılar

Kaynak: İHA

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