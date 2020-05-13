Günler sonra dışarı çıkan çocuklar Kocaeli'deki parkları doldurdu Günler sonra dışarı çıkan çocuklar Kocaeli'deki parkları doldurdu Oyun oynamaya çıkan çocukların sesleri parkları renklendirdi 0-14 yaş aralığındaki çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Kocaeli'deki çocuklar uzun bir aradan sonra parklara akın ederek birlikte oyunlar oynadı.

Günler sonra dışarı çıkan çocuklar Kocaeli'deki parkları doldurdu

Oyun oynamaya çıkan çocukların sesleri parkları renklendirdi

KOCAELİ - 0-14 yaş aralığındaki çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Kocaeli'deki çocuklar uzun bir aradan sonra parklara akın ederek birlikte oyunlar oynadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bugün saat 11.00 itibariyle 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkma fırsatı yakaladı. Kontrollü normalleşme planına kapsamında verilen izin ile Kocaeli'de 0-14 yaş arası saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kendilerine tanınan zamanı aileleriyle gezerek ve parklarda oyunlar oynayarak geçirdi.

Normalleşme uygulamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren çocuklarını hazırlayan aileler, birlikte parklara indi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde de aileleriyle birlikte parka inen çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp, bisiklete binerek kendilerine tanınan süreyi eğlenerek geçirmeye çalıştılar.

Kaynak: İHA