Günler sonra 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar
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Günler sonra 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar

Günler sonra 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te başta berber ve giyim mağazaları olmak üzere çok sayıda esnaf, 17 günün ardından 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar.

Bilecik'te başta berber ve giyim mağazaları olmak üzere çok sayıda esnaf, 17 günün ardından 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar.

17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından kademeli normalleşme süreci kapsamında belirlenen iş yerleri bugün açıldı. 17 günlük tam kapanma sonrası bu sabah ilk defa dükkanları açan esnafın mutluluğu yüzlerinden okundu. Başta berber, kuaförler ve giyim mağazaları olmak üzere bir çok işyeri 17 günün ardından ilk siftahlarını yaparken, en çok berberlerde yoğunluk yaşandığı gözüktü.

Öte yandan kentteki kafe ve lokantalar 17 günün ardından gel al ve paket servisi yaparak işyerini açtılar. - BİLECİK

Günler sonra 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar
Günler sonra 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar
Günler sonra 'Besmele' ile iş yerlerini açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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