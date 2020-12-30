Günkırı Belediye Başkan Çetinsoy'a teşekkür plaketi
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Günkırı Belediye Başkan Çetinsoy'a teşekkür plaketi

30.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:50
Günkırı Belediye Başkan Çetinsoy'a teşekkür plaketi

Günkırı Beldesi Ortaokulu Müdürü İkram Kotan, okulla verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy'a plaket verdi.

Günkırı Beldesi Ortaokulu Müdürü İkram Kotan, okulla verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy'a plaket verdi.

Kotan, yardımcıları, öğretmen ve okul çalışanları ile Çetinsoy'u makamında ziyaret etti.

Başkan Çetinsoy'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kotan, belediyenin katkıları sayesinde birçok sıkıntılarının giderildiğini belirterek plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetinsoy, öğretmenlere teşekkür ederek, bundan sonra da eğitime olan katkılarının devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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