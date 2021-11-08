Günkırı beldesinde hayırsever iş insanın yaptırdığı mescit ibadete açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde hayırsever iş insanı Edip Pınar tarafından yaptırılan mescit ibadete açıldı.

Şeyh Mahmut Mezarlığı'nın yanında yapılan mescidin açılışında konuşan Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, emeği geçenlere teşekkür ederek, bahçe duvarları ve peyzaj çalışmalarının belediye tarafından yapılan mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Edip Pınar ise beldenin büyüdüğünü ve gelen ziyaretçi sayısının arttığını bildirerek, "Beldemizin bir ihtiyacını karşıladığımız için çok mutluyum. Emeği geçen tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

İlçe Müftüsü Murat Demir'in okuduğu duanın ardından mescidin açılışı yapıldı.

Açılışa muhtar ve vatandaşlar da katıldı.

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