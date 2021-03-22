Türk Telekom'dan çocuklara sanat eğitimi
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Türk Telekom'dan çocuklara sanat eğitimi

22.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:02
Türk Telekom'dan çocuklara sanat eğitimi

Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı'nda "Günışığı Çocukları"na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek.

Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı'nda "Günışığı Çocukları"na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom insan odaklı yaklaşımıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği "Günışığı" projesi kapsamında az gören çocuklar sanatla buluşuyor.

İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliği ile düzenlenecek Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında Günışığı Çocukları'na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek. Eğitimler kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra çevrimiçi müze turları da düzenlenecek.

Belirlenen kontenjan çerçevesinde Türk Telekom çalışanlarının çocuklarının da katıldığı eğitimlerde, çocukların, engelli ve engelsiz akranlarıyla sanat yoluyla kaynaşması hedefleniyor.

Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olacak çocuklar, çevrimiçi atölyelerde kendi çalışmalarını oluştururken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak. Çocuklar ayrıca düzenlenlenecek sanat atölyeleri ve çevrimiçi müze turlarıyla İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserleri de tanıma fırsatı elde edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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