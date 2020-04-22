'Günışığı Çocukları'ndan 23 Nisan'a özel dijital kutlama Türk Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği 'Günışığı' projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını resim ve videolar ile kutladı.

Türk Telekom'un az gören çocuklar için hayata geçirdiği 'Günışığı' projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını resim ve videolar ile kutladı.

Türk Telekom, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda; Engelsiz Yaşam Derneği iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Günışığı'ndaki çocuklarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında; Günışığı projesinde yer alan çocuklar tarafından 'Bir asırlık bayram' temasıyla çizilen resimler, 1asirlikbayram.com sitesinde sergilendi. Diğer yandan çocuklar İstiklal Marşı'nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal; "Az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projemiz Günışığı ile koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde hem eğitimlerini uzaktan destekleyerek hem de online aktiviteler düzenleyerek onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Meclisimiz'in 100'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar. Milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocuklar için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA