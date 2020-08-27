Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri sevindiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri sevindiriyor

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, yardımseverlerin yaptığı kıyafet yardımlarıyla zor durumdaki ailelere ışık oluyor.

Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri sevindiriyor
27.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:37

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, yardımseverlerin yaptığı kıyafet yardımlarıyla zor durumdaki ailelere ışık oluyor.

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir ayağı olan Gün Işığı Derneği, ilçe genelindeki zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik ve Hereke'de bulunan dernek binalarında, yardımseverlerin destekleri ile alınan kıyafetler, zor durumdaki ailelere veriliyor. Tütünçiftlik ve Hereke'deki dernek binalarına giden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, "Körfez Gün Işığı Derneği, "İnancımız, kültürümüz ve geleneğimizde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun somut bir örneğidir" dedi.

Sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yurt, "Körfez Belediyesi bünyesinde kurduğumuz ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir ayağı olan Gün Işığı Derneği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ışık oluyoruz. Başkanımız Şener Söğüt'ün de en fazla önem verdiği konulardan biri de derneğimizin faaliyetleri. Bu kapsamda her geçen gün daha fazla yardıma muhtaç aileye ulaşarak, ışık oluyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar Güncel
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Ekonomi
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Caner Erkin Eddie Newton Ronald Koeman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Günı Işığı derneği yardıma muhtaç aileleri sevindiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 12:38:42. #1.15#
title