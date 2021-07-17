Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
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Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... GÜNGÖREN'de tekstil işçisi Recep Y. (19)'u ölümü, K.N.Ö.(16)'ın yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de tekstil işçisi Recep Y. (19)'u ölümü, K.N.Ö.(16)'ın yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güngören, Güneştepe Mahallesi'nde 7 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda tekstil işçisi olan Recep Y. yolda kavga ettiği kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Olay sırasında lise öğrencisi K.N.O(16) hafif şekilde yaralandı. Olaydan sonra polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırının hemen ardından Furkan Ö. polis tarafından yakalandı. Ardından sürdürülen operasyonlarda Doğan Ç. (18), Z.Y. (17), E.T. (17) ve Ahmet C.K. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Furkan Ö., E.T., Ahmet C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız meselesi yüzünden çıktığı tespit edilen kavgaya karışan Egemen Ü.' de önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Egemen Ü. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | GÜNGÖREN TEKSTİL İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Haberler
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